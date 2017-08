No dia 3 de setembro, das 10h às 17h, no campo da Ressacada, no bairro da Tapera em Florianópolis, haverá o grande encontro juvenil do estado de Santa Catarina.

Os combinados juvenis das regiões Norte, Centro-sul e Oeste-Serra nas categorias M15, M17 e M19 se juntarão para palestras técnicas e jogos com intuito de ser avaliados e selecionados para formar as seleções estaduais em suas categorias.

Este é a continuação de um trabalho que vem sendo feito pela Federação Catarinense (FECARU), com o apoio da Academia de Alto Rendimento SC, que previamente visito e deu assistência as regiões, para oferecer seu apoio técnico nas áreas próprias do jogo, como também no preparo físico dos futuros atletas catarinenses. Em esta oportunidade se contará com a presença do treinador da seleção nacional juvenil M19 Damian Rotondo, que colaborará na avaliação.

A FECARU convidou os atletas e treinadores catarinenses a participar e representar a suas regiões, através dos seus clubes.