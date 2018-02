Nessa quarta-feira começou em Chapecó a gira do Caraya Rugby Clube, de El Dorado (Argentina), por Santa Catarina.

Os argentinos encararam as seleções catarinenses nas categorias M19 e adulta e o desfecho foi de uma vitória para cada lado.

Em um recompensador ambiente de rugby proporcionado pelos rugbiers Chapecó, as duas partidas foram jogadas no mais puro espírito do rugby, com os Carayas vencendo no M19 e os catarinenses triunfando entre os adultos.

As mesmas equipes voltarão a duelar no sábado, a partir das 14h, no campo da UFSC, na Tapera, em Florianópolis.

- Continua depois da publicidade -

Resultados finais

M19

Caraya 33 x 05 Santa Catarina

Adulto

Caraya 07 x 31 Santa Catarina