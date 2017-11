No último final de semana, Santa Catarina realizou seu campeonato estadual de sevens, que aconteceu em etapa única e reuniu em Florianópolis, no Campo da Tapera, nada menos que 5 categorias: feminino e masculino adultos e M19, M17 e M15 masculinos.

A competição foi intensa. O Desterro, como esperado, levou a taça nas duas categorias adultas, mas não teve vida fácil entre os homens, empatando com o BC Rugby o último compromisso.

No juvenil, a história foi outra. Quem gritou “é campeão” no M19 foi outro clube da capital, o Joaca, que venceu o Desterro por 30 x 00 e 29 x 00, enquanto no M17 deu Joinville, que faturou seu primeiro grande título superando o Desterro por 27 x 07. Mas Desterro ainda mostrou que está crescendo sua base colocando em campo as 2 equipes do torneio M15.

09h00 – Desterro 29 x 00 Chapecó – Feminino

09h20 – Velho Oeste 00 x 14 Criciúma – Feminino

09h40 – Desterro 19 x 17 Joaca – Masculino

10h00 – Costão Norte 17 x 00 Criciúma – Masculino

10h20 – Desterro Verde 12 x 10 Desterro Vermelho – M15

10h40 – Joinville 00 x 36 Chapecó – Feminino

11h00 – Criciúma 00 x 15 Desterro – Feminino

11h20 – BC 00 x 10 Joaca – Masculino

11h40 – Criciúma 00 x 47 Desterro – Masculino

12h00 – Desterro Vermelho 17 x 19 Desterro Verde – M15

12h20 – Desterro 00 x 39 Costão Norte – M17

12h40 – Velho Oeste 34 x 00 Joinville – Feminino

13h00 – Chapecó 00 x 29 Criciúma – Feminino

13h20 – Costão Norte 00 x 45 BC – Masculino

13h40 – Joaca 42 x 00 Criciúma – Masculino

14h00 – Costão Norte 05 x 10 Joinville – M17

14h20 – Desterro 00 x 30 Joaca – M19

14h40 – Desterro 25 x 00 Velho Oeste – Feminino

15h00 – Criciúma 27 x 00 Joinville – Feminino

15h20 – Desterro 52 x 00 Costão Norte – Masculino

15h40 – Criciúma 00 x 60 BC – Masculino

16h00 – Joinville 27 x 07 Desterro – M17

16h20 – Joaca 29 x 00 Desterro – M19

16h40 – Chapecó 00 x 29 Velho Oeste – Feminino

17h00 – Joinville 00 x 36 Desterro – Feminino

17h20 – Joaca 38 x 00 Costão Norte – Masculino

17h40 – BC 05 x 05 Desterro – Masculino

Classificação final

Masculino Adulto – 1 Desterro, 2 Joaca, 3 BC Rugby, 4 Costão Norte, 5 Criciúma;

Feminino Adulto – 1 Desterro, 2 Criciúma, 3 Velho Oeste, 4 Chapecó, 5 Joinville;

Masculino M19 – 1 Joaca, 2 Desterro;

Masculino M17 – 1 Joinville, 2 Desterro, 3 Costão Norte;

Masculino M15 – 1 Desterro Verde, 2 Desterro Vermelho;

Foto: Joinville M17