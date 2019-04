Os visitantes estragaram a festa dos donos da casa na sequência da segunda rodada da Série B, que aconteceu nesse fim de semana com dois jogos.

O São Carlos foi até São João da Boa Vista reencontrar o Tucanos, algoz na última temporada e saiu com uma vitória sofrida mas muito comemorada pelos Rinocerontes, que seguem invictos na competição apesar de perder o 100% de aproveitamento. A partida foi muito disputada na intermediária, e os dois lados se alternaram nas oportunidades de marcar, mas foi somente Luiz Cameirão quem conseguiu movimentar o placar no primeiro tempo, com dois penais certeiros ainda na metade da etapa.

O segundo tempo manteve a mesma dinâmica e Cameirão voltou a mostrar a pontaria em dia, colocando 9 a 0 no placar aos 3′. Mesmo com muito tempo para tentar uma virada, o Tucanos mostrou dificuldades diante da boa defesa sãocarlense e apesar de reduzir com Rodrigo Hoffmann aos 15′ e precisar de apenas um penal para virar, a equipe não conseguiu produzir mais oportunidades, deixando a vitória nas mãos do São Carlos, que segue na segunda colocação geral.

Acostumado a ser o protagonista de grandes viradas, o Jaguars foi vítima do ABC em casa no domingo em um jogo muito movimentado. Igor abriu o placar para os Jaguars aos 10′, mas a resposta dos Carneiros foi imediata, com Pero Nunes cruzando o ingoal aos 13′ e igualando a partida em sete pontos. Nos demais trinta minutos da etapa, o domínio foi total do clube de Jaguariúna, que correu para mais quatro tries não respondidos com Bruno Carnielli, Bruno Prado e Flávio Henrique em dose dupla, garantindo o ponto extra ainda na etapa inicial, e levando uma vantagem de 24 pontos para o segundo tempo.

No entanto, o ABC não estava morto e começou uma reação incrível logo no início do segundo tempo, diminuindo com José Alberto aos 3′ e Lucas Renan em dose dupla aos 9′ aos 13′ colocando a equipe no jogo de vez. Motivados, os Carneiros dominaram as ações da partida e o Jaguars não conseguiu manter o mesmo ritmo da etapa anterior, e a exclusão de Igor pelo lado do time da casa facilitou o trabalho do ABC, que diminuiu com Marcelo e virou com Lucas Galacini e a conversão de Marcelo, que ainda adicionou um penal nos minutos finais para abrir vantagem e forçar o Jaguars a buscar o try, mas na reta final, mesmo com quinze em campo, não conseguiu reverter a segunda derrota no ano.

Na próxima rodada, uma das grandes rivalidades do estado entram em campo em situação adversa. A Engenharia Mackenzie defende sua invencibilidade diante do Tucanos, que ainda luta pela primeira vitória, assim como ABC e Urutu, que tentam sair da parte de baixo da tabela.

Campeonato Paulista Série B – Semana 4

Dia 27/04/2019 às 15h – Tucanos 07 X 09 São Carlos

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Wadt e Marcela Coffacci

4º árbitro: Aline Oliveira

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 28/04/2019 às 10h – Jaguars 36 X 41 ABC

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e João Freire

4º árbitro: Otávio Costa

Local: Pq Florianópolis – Jaguariúna, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Engenharia Mackenzie São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 98 31 67 São Carlos São Carlos 9 2 2 0 0 1 0 54 12 42 Rio Branco São Paulo 9 2 2 0 0 1 0 54 27 27 Piratas Americana 5 2 1 0 1 1 0 48 53 -5 ABC Santo André 5 2 1 0 1 1 0 51 69 -18 Lechuza Sorocaba/Votorantim 4 1 1 0 0 0 0 22 13 9 Tucanos São João da Boa Vista 3 2 0 0 2 1 2 38 44 -6 Jaguars Jaguariúna 2 2 0 0 2 1 1 41 86 -45 Urutu São Paulo 1 2 0 0 2 0 1 41 55 -14 São Bento São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 7 64 -57

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto



1º ao 4º colocados = Semifinais

9º colocado = Repescagem de Rebaixamento contra o vice do Paulista C

10º colocado = Rebaixamento direto