No próximo sábado, 2, o São Carlos realizará a quinta edição do seu torneio de sevens, o Sanca Sevens. O evento acontecerá no campo de Água Vermelha e tem entrada gratuita.

O torneio contará com 4 equipes femininas e 10 equipes masculinas de todo o estado e começará às 9h, tendo previsão de encerramento para às 18h. Além dos jogos, estarão disponíveis: tendas para venda de bebidas, comidas e camisetas e outros itens para os torcedores.

“É grande a satisfação em ver o torneio crescendo cada vez mais“, comentou Leonardo Carniato, Diretor Executivo do São Carlos.

Na competição masculina, as equipes participantes são: São Carlos, Paraba 7s (São Paulo), UFSCar, Locomotiva (Araraquara), Hipopótamos MMXV (São Carlos), RURC (Rio Claro), Piracicaba, Leopardo 7s (São Carlos), Chupa Cabras (Bauru) e Rio Branco (São Paulo). No feminino, as equipes são: Garra (São Carlos), Locomotiva (Araraquara), Piracicaba e Rio Branco (São Paulo).

O torneio masculino terá 5 grupos, com 2 equipes cada, sendo que as equipes jogam entre si no grupo e com mais uma equipe do grupo seguinte. Sendo assim, cada equipe perfaz 2 jogos na fase classificatória. Ao final dessa fase, as equipes serão elencadas de 1º a 10º e as quatro melhores equipes se classificam para a Taça Ouro e as equipes de 5º a 8º se classificam para a Taça Prata; o 9º e o 10º fazem a disputa da Taça Bronze. As equipes da Taça Ouro e Prata jogam semifinais e os vencedores das mesmas fazem as finais das Taças, donde sairá o campeão de cada Taça.

No torneio feminino, as equipes jogam todas contra todas em turno único e a equipe que somar mais pontos será considerada campeã.

Jogos:

09h00 – São Carlos x Rio Claro – Masculino

09h20 – Paraba x Piracicaba – Masculino

09h40 – Ufscar x Leopardo – Masculino

10h00 – Locomotiva x Chupa Cabras – Masculino

10h20 – Hipo x Rio Branco – Masculino

10h40 – Rio Branco x Garra – Feminino

11h00 – Locomotiva x Piracicaba – Feminino

11h20 – São Carlos x Piracicaba – Masculino

11h40 – Paraba x Leopardo – Masculino

12h00 – Ufscar x Chupa Cabras – Masculino

12h20 – Hipo x Rio Claro – Masculino

12h40 – Locomotiva x Rio Branco – Masculino

14h00 – Rio Branco x Piracicaba – Feminino

14h20 – Garra x Locomotiva – Feminino

14h40 – Semi Ouro – Masculino

15h00 – Semi Prata – Masculino

15h20 – Semi Ouro – Masculino

15h40 – Semi Prata – Masculino

16h00 – Garra x Piracicaba – Feminino

16h20 – Final Bronze – Masculino

16h40 – Rio Branco x Locomotiva – Feminino

17h00 – Final Prata

17h20 – Final Ouro

Texto e imagem enviados pelo São Carlos.