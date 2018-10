Jacareí e São José chegam à decisão invictos com campanhas invejáveis, mas ainda assim os pequenos Jacarés se destacam em todos os quesitos, com mais de 90 pontos de média, incluindo um 53 a 8 sobre o Pasteur na semifinal, e apenas 13 pontos e dois tries sofridos ao longo da competição. De quebra, tem o artilheiro absoluto da competição, Carlos Rafael Moura, com 152 pontos, o maior do estado em uma única competição no ano. Os joseenses ficam atrás no poderio ofensivo, mas mostram uma defesa sólida, com apenas 15 pontos sofridos e passando incólume pela semifinal diante do Ilhabela. A equipe ainda tem Matheus Moreira e Franklin Silva se destacam entre os artilheiros joseenses, e serão fundamentais para buscar mais um título.

Encerrando a competição, o combinado da capital composto por SPAC, Rio Branco e Tatuapé recebe o Barbarians XIX, formado por clubes do interior, valendo a 5ª colocação geral.

Campeonato Paulista M17 – FINAL

Dia 06/10/2018 às 13h – SPAC/RB/Tatuapé X Barbarians XIX – Disputa de 5º lugar

Árbitro: Regis Dantas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 07/10/2018 às 15h30 – Jacareí X São José

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

- Continua depois da publicidade -

Com título definido, M19 tem encerramento com clássico caipira

No M19, o São José já garantiu o título da divisão, mas tem um último encontro contra o Jacareí para fechar sua campanha de forma invicta, na casa do adversário. Os Jacarés tem o vice-campeonato garantido e tem números de ataque e defesa semelhantes aos joseenses, mas somaram duas derrotas na competição. Na vizinha São José dos Campos, o Iguanas tem uma última oportunidade de conquistar um ponto, em sua estreia na categoria, mas terá a dura missão de encarar o Pasteur.

Campeonato Paulista M19 – Semana 7

Dia 07/10/2018 às 14h – Jacareí X São José

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 07/10/2018 às 16h – Iguanas X Pasteur

Árbitro: Lucas Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP