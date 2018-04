Dois jogos em São Paulo completam a 4a rodada da Série A do Campeonato Paulista, com Pasteur e Jacareí jogando pela zona de classificação às semifinais e com SPAC e Rio Branco lutando contra a parte de baixo da tabela.

No SPAC, o clube da casa tenta a primeira vitória na competição, crucial para não se complicar na luta por um lugar no G4 e enfrenta o ameaçado Rio Branco, que ainda não pontuou e pode praticamente dar adeus às chances de classificação em caso de nova derrota. As equipes vem de duas derrotas seguidas na tabela, mas mesmo sem vencer, o SPAC ainda mantém a proximidade do Band Saracens graças aos pontos de bonificação conquistados até aqui. A situação dos Pelicanos é distinta e a vitória ainda mais crucial, pois um novo tropeço deve reduzir as pretensões do clube da zona oeste à fuga do rebaixamento, mas assim como em 2017 será difícil não fugir da repescagem, partida incômoda contra o vice-campeão da Série B, por um lugar na elite em 2019. Nos dois últimos confronto entre as equipes, vitória SPACiana, sendo a última por 54 a 19.

Na parte de cima da tabela, Pasteur e Jacareí jogam para ficar no pelotão da frente e consequentemente em uma situação mais favorável para garantir a vaga nas próximas rodadas. Separados por apenas um ponto, as equipes viram Poli e São José dispararem com a quarta vitória seguida em seus jogos e o lado derrotado se verá na situação de fazer jogos decisivos contra os demais clubes que ainda mantém chances de classificação. O Jacareí vem de derrota no clássico do Vale e deve contar com o retorno de Luan “Big Mike”, atleta do clube que voltou de uma temporada em Portugal. O Pasteur por sua vez superou o Templários sem maiores dificuldades em seu último encontro e tem o tryman da competição até aqui, Ronaldo Santos, mas terá pela frente uma equipe com estilo de jogo muito parecido com o seu, o que significa que vai precisar ser mais criativo para conquistar a vitória. O histórico das equipes dá uma ideia do que vem por aí. Nos três últimos confrontos, duas vitórias dos Jacarés, na casa do adversário, mas o último duelo teve vitória dos Galos por 21 a 15.

Campeonato Paulista A – Semana 7

Dia 14/04/2018 às 15h – SPAC X Rio Branco

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Roger Santesso

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 14/04/2018 às 15h – Pasteur X Jacareí

Árbitro: Xavier Vouga

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Alexandre Castiglioni

4º árbitro: Guilherme Queiroz

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Foto: Daniel Venturole/Portal do Rugby