Ele voltou! Depois de uma semana sem jogos e outra semana com apenas SPAC e Farrapos entrando em campo, o Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby, voltará às disputas nesse sábado com rodada completa e muitas emoções pela frente.

Em São Paulo, duas partidas movimentarão a jornada e ambos prometem. No Tatuapé, o Pasteur, terceiro colocado, receberá o líder e único invicto Jacareí. Neste ano, o Jacareí levou a vantagem sobre os Galos no Paulista com uma vitória fora de casa por 20 x 15, mas ninguém duvida que o jogo está totalmente em aberto. E trata-se já de um clássico em todas as categorias juvenis, que está se tornando também um clássico no adulto. Afinal, há longa história de grandes confrontos entre os dois times na base envolvendo os atletas que estarão em campo sábado.

Já no SPAC, o time da casa, que perdeu sua invencibilidade no jogo passado com o Farrapos, receberá a campeã paulista Poli, em embate de quarto contra quinto colocados na tabela após 3 rodadas. Neste ano, a Poli levou a melhor, com 33 x 24 pelo Paulista, atuando na USP. E agora? Embate que deve estar recheado de nomes dos Tupis.

No Sul acontecerão os outros dois duelos. Em Curitiba, os Touros receberão o Farrapos, em confronto entre o campeão brasileiro de 2016 e o campeão da Liga Sul de 2017. A partida promete muito após o Farrapos ter vencido o regional, em campanha que incluiu uma vitória por 20 x 05 dos gaúchos em Curitiba logo na abertura, carimbando a faixa de campeão do time do Paraná. O Curitiba joga para se reerguer, pois vive situação bem distinta do Farrapos no momento no Super 8. Os Touros são os únicos que perderam todos os seus 3 jogos até aqui e não estão na lanterna apenas porque conseguiram bônus em todas as partidas. O Farrapos, por outro lado, tem 2 vitórias, incluindo o grande triunfo fora de casa sobre o SPAC. O fato de já ter viajado no sábado passado pode acabar pesando contra os gaúchos, mas, por outro lado, os alviverdes estão no embalo.

Por fim, em Floripa, o Desterro, que venceu somente na primeira rodada, busca a reabilitação jogando em casa contra o lanterna São José, que ainda não venceu na competição. Os joseenses vivem um momento atípico para sua história vitorioso, o que certamente incomoda o gigante do Vale, que terá a missão de vencer onde poucos vencem. No ano passado, o Desterro venceu duas vezes o São José, 24 x 14 no Vale e 32 x 08 na Ilha e simplesmente não perdeu nenhuma vez em casa. A última vitória do Sanja em Santa Catarina foi em 2015.

15h00 – Pasteur x Jacareí

Árbitro: Henrique Platais

Local: Arena Paulista de Rugby – Parque Esportivo do Trabalhador – Tatuapé – São Paulo, SP

15h00 – Curitiba x Farrapos

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

15h00 – Desterro x São José

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Campo da Tapera – UFSC – Florianópolis, SC

15h30 – SPAC x Poli

Árbitro: Xavier Vouga

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 14 3 3 0 0 2 0 100 72 28 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 10 3 2 0 1 1 1 71 69 2 Pasteur São Paulo (SP) 10 3 2 0 1 1 1 60 58 2 SPAC São Paulo (SP) 9 3 2 0 1 0 1 60 50 10 Poli São Paulo (SP) 8 3 1 1 1 1 1 70 71 -1 Desterro Florianópolis (SC) 6 3 1 0 1 1 1 76 94 -18 Curitiba Curitiba (PR) 3 3 0 0 3 0 3 48 59 -11 São José São José dos Campos (SP) 3 3 0 1 2 0 1 56 68 -12

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Foto: Pasteur x Jacareí 2017 – Adriano Matos