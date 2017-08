A Federação Catarinense de Rugby (FECARU), em parceria com a Confederação Brasileira de Rugby, havia convidado os atletas juvenis para seletiva estadual e, agora, também deu a chance para que as atletas do feminino participem da seletiva geral, isto é, pra todas as idades, sendo parte do Programa de Desenvolvimento das Categorias de base de SC.

A data e horário marcado são a mesma que o masculino, tornando um encontro estadual, dia 03 de setembro das 10h às 17h no bairro da Tapera, em Florianópolis.

O técnico da seleção feminina, Reuben Samuel estará presente, colaborando na análise das atletas.

Para dúvidas e informações basta entrar em contato pelo e-mail: ige@brasilrugby.com.br