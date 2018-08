A rodada começa com União e Jaguars fazendo duelo direto pelo G4 no único confronto que não será disputado pela primeira vez. A partida é de vida ou morte para os Quero-queros, que faz sua penúltima partida e em caso de derrota, deve ficar sem chances matemáticas de classificação. O momento é melhor para o Jaguars, que no entanto, tem um incômodo tabu de três derrotas seguidas para o adversário dessa rodada, sempre em casa. Há quase um ano atrás, a vitória foi do União por apenas um ponto (15 a 14), a menor diferença na série histórica.

Já garantida na luta pelo título, a FEA recebe o Iguanas em duelo das melhores equipes ranqueadas na rodada e os rubro-verde de São José precisa da vitória para se descolar do pelotão do meio e seguir na luta pelo segundo acesso seguido, mas o ataque pouco produtivo terá que se superar perante a segunda melhor defesa da divisão.

Enquanto o Iguanas tenta o segundo acesso seguido, o União Rugby Alphaville quer fugir do segundo descenso seguido. Na ponta de baixo, Armada e URA estão separados por apenas 3 pontos e precisam da vitória para se garantir na divisão em 2019, especialmente se vier acompanhada de uma derrota do ATR/Mogi, que tem jogo duro contra o vice-líder Lechuza fora de casa, que por sua vez, pode se garantir na semifinal. Com a saída do Tatuapé, o rebaixamento direto está descartado, mas ter que passar pela repescagem não é a situação desejada por nenhum dos participantes.

Campeonato Paulista C – Semana 15

Dia 04/08/2018 às 10h – União X Jaguars

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 04/08/2018 às 18h15 – FEA X Iguanas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2018 às 10h – Lechuza X ATR/Mogi

Local: Parque das Águas – Sorocaba, SP

Dia 05/08/2018 às 15h – Armada X União Rugby Alphaville

Local: CT Meninos da Vila – Santos, SP