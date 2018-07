O Super 16 – o Campeonato Brasileiro da 1ª divisão – terá seu pontapé inicial nesse sábado, dia 21, e nós começamos hoje nossas prévias sobre a competição mais importante para os clubes do país. É hora de se aquecer pois o Super 16 está chegando! Um grupo por dia até quinta, vamos lá?

Clique aqui para entender o regulamento da competição. Muita coisa mudou.

Grupo A

BH Rugby

Cidade: Belo Horizonte, MG

Títulos Brasileiros: Campeão Brasileiro da 2ª Divisão em 2007 e 2009

Brasileiro 2017: Taça Tupi – 4º colocado

Estadual 2018: Campeonato Mineiro – Campeão

2018: O BH Rugby terá uma ingrata missão: jogar em um grupo com as potências São José e Jacareí. Os mineiros retornam à elite nacional após 3 temporadas na Taça Tupi e nesse período foram capazes com sucesso de seguirem hegemônicos em seu estado. O clube se saiu bem na última Taça Tupi com um início forte, mas acabou perdendo fôlego na reta final, o que não comprometeu sua promoção. Hora de superação para o clube de Belo Horizonte em um grupo tão desafiador.

Guanabara

Cidade: Rio de Janeiro, RJ

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: Taça Tupi – 3º colocado

Estadual 2018: Campeonato Fluminense – Vice campeão

2018: Finalmente o Guanabara está na primeira divisão. O caminho para o clube carioca, que vem investimento pesado em categorias de base, foi longo, mas finalmente uma equipe da Cidade Maravilhosa está na elite nacional – o que não ocorria há décadas. O Guanabara conseguiu certo domínio recente no Campeonato Fluminense, mas neste ano perdeu para o Niterói o título estadual. O Guana terá um desafio muito complicado jogando contra as potências do Vale do Paraíba e travará um interessante duelo particular com o BH pelo 3º posto – importante na luta contra as Repescagens.

Jacareí

Cidade: Jacareí, SP

Títulos Brasileiros: 1 título do Campeonato Brasileiro (2018) e 2 títulos da Taça Tupi (2014 e 2016)

Brasileiro 2017: Super 8 – Campeão

Estadual 2018: Campeonato Paulista – 3º colocado

2018: Um dos grandes favoritos ao título brasileiro. O atual campeão nacional é uma máquina repleta de ótimos jogadores – muitos Tupis e jovens promessas de sua valorosa e imensa categoria de base – e busca seu bicampeonato brasileiro, para começar a perseguir outros rivais estaduais no ranking histórico de títulos, apesar da curta história. Os Jacarés chegam confiantes, apesar de um Campeonato Paulista um pouco abaixo do planejado. O Jacareí é um dos times a serem batidos e pensa alto mais uma vez, sob o comando de Gabriel Cenamo, com o grupo prometendo acirrar a rivalidade do “Clássico Caipira” com o São José. A dúvida maior serão os possíveis desfalques no início da competição, quando os Tupis estiverem viajando à Geórgia.

São José

Cidade: São José dos Campos, SP

Títulos Brasileiros: 9 títulos do Campeonato Brasileiro (2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 e 2015)

Brasileiro 2017: Super 8 – 8º colocado

Estadual 2018: Campeonato Paulista – Vice campeão

2018: Do inferno ao céu, ou quase. O São José viveu um 2017 ruim, de transição, acabando o Super 8 na atípica 8ª posição. Agora sob o comando do técnico Duda Padilla e com um elenco misturando de forma promissora veteranos com jovens valores de sua forte base, o São José fez uma campanha excelente no Paulista, chegando à final invicto, mas caindo na decisão contra a Poli. O gigante do Vale se prepara para enriquecer sua rivalidade com o vizinho Jacareí, sendo que os dois se enfrentaram no Paulista 2018 com os joseenses levando a melhor com um 28 x 21 na primeira fase. O São José vai ao Super 16 com ambições: é pensamento em seu decacampeonato brasileiro sim.

Tabela de jogos

