Super 16 chegando e as prévias seguem! Quem vai ser campeão brasileiro? Hoje, o assunto é o Grupo C, que terá desvantagem: seu segundo colocado terá que encarar uma Repescagem contra o terceiro do Grupo D para ir às quartas de final. Por isso, nesta chave, é crucial ficar em primeiro lugar! É São Paulo contra Paraná.

Não conferiu a prévia do Grupo A? Clique aqui para conferir!

Não conferiu a prévia do Grupo B? Clique aqui para conferir!

- Continua depois da publicidade -

Grupo C

Curitiba

Cidade: Curitiba, PR

Títulos Brasileiros: 2 títulos do Campeonato Brasileiro (2014 e 2016)

Brasileiro 2017: 5º colocado

Estadual 2018: Campeão do Campeonato Paranaense

2018: Líder do Ranking Nacional de Clubes e sempre um dos favoritos a título, o Curitiba, do técnico Carlito Baldassari, é um real concorrente à taça e talvez hoje seja de fato o maior favorito do grupo. Os Touros não fizeram o 2017 desejado, fazendo uma campanha média e acabando com apenas o 4º lugar na classificação geral, para depois cair justamente em casa diante do rival Desterro nas quartas. O time paranaense terá que dar um passo adiante, mas tem a base sólida e entrosada para tal, sem grandes mudanças. Para os Touros, qualquer coisa menos que uma semifinal seria desapontador, já que a chave não é das mais complicadas e o clube não deverá ser desfalcado pesadamente pelos Tupis.

Pé Vermelho



Cidade: Londrina, PR

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: 6º colocado da Taça Tupi

Estadual 2018: Vice campeão do Campeonato Paranaense

2018: O Pé Vermelho é uma das grandes evoluções do rugby brasileiro. O clube de Londrina – e região – cresceu rápido, apostando em categorias de base e congregando atletas do Norte Paranaense e Oeste Paulista. O Pé Vermelho vem reduzindo sua distância para o Curitiba no estadual e conseguiu a promoção despachando o Rio Branco e jogo de igual para igual com o Templários na Taça Tupi. O Pé Vermelho sabe que ir às quartas será uma tarefa difícil, mas o clube tem esperanças, pela composição da chave. Não da para descartar os londrinenses, que têm por meta a permanência na elite acima de tudo, mas sabem que podem sonhar sim.

SPAC

Cidade: São Paulo, SP

Títulos Brasileiros: 13 títulos do Campeonato Brasileiro (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1999 e 2013)

Brasileiro 2017: 6º colocado

Estadual 2018: 6º colocado do Campeonato Paulista

2018: O SPAC não fez bom Super 8 em 2017 nem bom Paulista em 2017. O clube decano vem sofrendo com perdas no plantel nos últimos tempo, com jogadores importantes saindo do time – entre os Tupis atuais, quem ficou foi Arthur Bergo – e com a categoria de base numa entressafra. O resultado é um clube que perdeu competitividade nos últimos tempos, ainda que mantenha um bom time, com jogadores experientes de história nas seleções. O SPAC terá um grupo favorável, com dois novatos pela frente – Pé Vermelho e Templários – mas precisará de muito foco para não escorregar e se complicar. O clube inglês não aparece entre os favoritos a título, mas seus duelos com o Curitiba serão interessante e o objetivo é, claro, melhorar o sexto lugar do ano passado e, quem sabe, voltar a uma semifinal.

Templários

Cidade: São Bernardo do Campo, SP

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: 7º colocado da Taça Tupi

Estadual 2018: 7º colocado do Campeonato Paulista

2018: O ano de 2017 foi histórico para o clube do ABC Paulista, que encarar uma brutal maratona de jogos na Taça Tupi e no Paulista B e conseguiu ser promovido para a primeira divisão estadual e nacional. Liderado pelo técnico Gary Clabburn, o Templários é um clube com os pés no chão, estratégico e ciente da qualidade de seu pack de forwards, que pode jogar em igualdade com seus rivais. O Templários sobreviveu à temporada de estreia no Paulista A e agora tem a missão de permanecer na elite nacional, mas a ambição é maior que isso e o time de São Bernardo vai se planejar para buscar ao menos essa segunda vaga, com o jogo de estreia contra o SPAC sendo crucial.

Tabela de jogos

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A BH Rugby Belo Horizonte (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jacareí Jacareí (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 São José São José dos Campos (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Band Saracens São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Niterói Niterói (RJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pasteur São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poli São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo C Curitiba Curitiba (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pé Vermelho Londrina (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SPAC São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Templários São Bernardo do Campo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo D Charrua Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desterro Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 San Diego Porto Alegre (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0