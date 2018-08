ARTIGO COM VÍDEOS – O Grupo D do Super 16 já tem um classificado às quartas de final e uma briga promissora pelo segundo lugar. O Farrapos se manteve como um dos únicos times invictos da competição ao triunfar fora de casa sobre o Desterro por 38 x 22, carimbando sua vaga matematicamente. O resultado ligou o alerta em Floripa, pois o Desterro vê agora o Charrua encostar na briga pelo segundo lugar após derrotar o rival San Diego pro 40 x 15.

No próximo sábado, o Farrapos recebe o San Diego e o Desterro recebe o Charrua em verdadeira decisão.

Na volta de Jardel, Farrapos vence em Floripa e segue 100%



O Desterro recebeu o Farrapos para um duelo de rivalidade e história que era crucial para os catarinenses não deixarem os gaúchos carimbarem antecipadamente vaga às quartas de final. Mas o atual vice campeão brasileiro fez um jogo clínico e seguro e se impôs fora de casa para dar um atestado de seu poderio como um dos favoritos ao título nacional.

O Farrapos celebrava a volta de Jardel Vettorato aos gramados em jogos de 1ª divisão nacional e os visitantes largaram com tudo com try de Angelo na velocidade nos minutos iniciais. O Desterro reagiu guardando um penal com Ruan e o duelo muito físico se manteve equilibrado e aberto até o último lance da primeira etapa quando Pelado recebeu de Coghetto e cravou o segundo try do time de Bento Gonçalves, 14 x 03.

O segundo tempo apresentou crescimento físico dos gaúchos, que dominaram as formações e conquistaram um penal, com Facundo, e o terceiro try justamente com Jardel, muito celebrado. O Desterro acusou o golpe e na velocidade Pelado cravou o quarto try – do bônus – alviverde.

Com o jogo já perdido, os catarinenses tentaram reagir e Rômulo fez o primeiro try rubroverde. Porém, a resposta gaúcha foi implacável com try de Murilo (em bela jogada de velocidade desde o meio campo). Matheus e Marcelo ainda fizeram 2 tries para o Desterro, que flertou com um bônus ofensivo, mas não houve tempo para mais. 38 x 22, números finais e triunfo maiúsculo do Farrapos em Florianópolis.

Charrua garante o domínio em Porto Alegre



O ano de 2018 pendeu a favor do decano gaúcho. O Charrua conseguiu algo que não conseguia desde 2013, que era vencer todos os seus jogos contra seu rival portoalegrense, o San Diego. A mais nova vitória veio com o placar mais elástico do ano: 40 x 15, mantendo o Charrua vivo no sonho de ir ao mata-mata do Super 16 – algo realista no Grupo C, já que o 3º colocado terá vaga para enfrentar uma Repescagem contra o vice do Grupo B.

O primeiro tempo foi parelho e emocionante, com o San Diego jogando em igualdade. Mura chutou o primeiro penal para os verdes, mas Diodio colocou o Charrua em vantagem com o primeiro try aos 25′, quebrando o gelo de um começo muito fechado dos dois lados. Dysiuta respondeu rápido com o primeiro try do San Diego, mas Ícaro, antes do intervalo, assegurou a frente aos Índios com o segundo try, 12 x 10.

Bruno Pedroso fez o segundo tempo largar perfeito para o Charrua com o terceiro try, mas o San Diego respondeu prontamente com try de Mura. O 19 x 15 sugeria que o jogo seguiria parelho até o fim, mas quem mandou na reta final foi o Charrua, que fechou o jogo com 3 tries sem resposta – com Xandão, Trocha e Diodio – para conquistar importantes 40 x 15.

Resultados

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Charrua 40 x 15 San Diego

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Hípica – Porto Alegre, RS

Dia 18/08/2018 às 15h00 – Desterro 22 x 38 Farrapos

Árbitro: Renato Scalércio

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC