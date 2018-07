O Grupo C do Super 16 encerrou sua segunda rodada com dois times igualados com 100% de aproveitamento, mas os percursos para as vitórias de sábado foram distintos. O SPAC foi a Londrina e enfrentou uma boa oposição da parte do Pé Vermelho, vencendo os paranaenses por 35 x 17 batalhados. O Curitiba, por outro lado, foi a São Paulo e não tomou conhecimento do Templários, fazendo nada menos que 120 x 00 – maior placar registrado na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro desde 2006.

No dia 04 de agosto o Curitiba receberá o SPAC, no jogão pela liderança, enquanto o Pé Vermelho visitará o Templários, em jogo de vida ou morte para ambos.

SPAC vence em Londrina o aguerrido Pé Vermelho – por Júlio Sodré/Pé Vermelho

No começo da partida, o Pé Vermelho até deu a esperança aos torcedores presentes no Aterro do Lago Igapó que a primeira vitória no Super 16 seria em casa. O SPAC, porém, foi mais eficiente e venceu o jogo na tarde deste sábado pelo placar de 35 a 17. Com o resultado, o time paulista agora é o vice-líder do grupo C, uma posição acima do Pé vermelho. A equipe londrinense ainda não pontuou na competição, mas é melhor no saldo de pontos do que os Templários, enquanto o SPAC é o vice líder, perdendo para o Curitiba somente no saldo de pontos.

O Pé Vermelho abriu o placar aos sete minutos, após Lucas Branco converter um tiro de penalidade. Na sequência, os paulistas viraram o placar e abriram ótima vantagem com tries de Luiz Gustavo, João “Torosso” Neto e Gregório Cavalari, além de Rafael Spago ter convertido as três bonificações dos visitantes. O time londrinense esboçou uma reação com try de Fernando Mazon e chute de bonificação convertido por Lucas Branco, mas as equipes foram para o intervalo com placar de 21 a 10 para o SPAC.

Na etapa final, em um período de dez minutos, André Luiz e Rafael Spago anotaram outros dois tries para o Spac, além de duas bonificações convertidas por Rafael Spago. Pelo Pé Vermelho, a tentativa de buscar o empate veio de maneira tardia. Aos 39 minutos, Victor Rezende marcou o segundo try dos londrinense na partida e Lucas Branco acertou mais um chute de bonificação.

“Nós havíamos estudado muito a equipe do Spac, mas no decorrer do jogo algumas peças nossas perderam padrão de jogo. O Spac foi muito pontual. As chances que eles tiveram, eles fizeram” analisa o técnico William Heckler, do Pé Vermelho.

“Esperamos um jogo duríssimo contra o Curitiba. Ainda estamos em uma reestruturação. Temos que trabalhar duro para tirar pontos deste jogo. Já Templários contra Pé Vermelho é um jogo de duas equipes fortes fisicamente, que subiram da segunda divisão. Pode se dar melhor quem fez um melhor trabalho de transição do acesso até a disputa do Super 16”, prevê Leandro Gevaerd, técnico do SPAC.

Curitiba bate recorde de 12 anos

Clique aqui para conferir nossas fotos exclusivas de Curitiba contra Templários

Desde 2006 a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro não tinha um placar tão dilatado (naquela oportunidade, o São José fez 222 x 00 no RJ Union, recorde que dificilmente cairá um dia). E desde 2013 nenhum jogo superava a marca de 100 pontos para uma equipe. Em visita ao CERET, os Touros foram uma verdadeira manada descontrolada diante dos Templários. 120 x 00 para ninguém botar defeito.

Ou melhor, não houve 100% de superioridade curitibana, uma vez que o scrum paulista foi capaz de jogar em igualdade e até mesmo superar os paranaenses em boa parte do duelo. Porém, em todo o restante do jogo a superioridade do Curitiba foi absoluta, com sua linha tornando a vida do Templários – que falhava alarmantemente nos tackles -um inferno.

Só o primeiro tempo registrou 54 x 00 para os visitantes, em um total de 8 tries – cruzaram o in-goal Argentino, Cagu, Henrique duas vezes, Thiago, Sessel, Martin e Rodolfo. A toada seguiu no segundo tempo com o placar sendo ampliado conforme o cansaço se abatia sobre o Templários. Stefano, Leo três vezes seguidas (hat-trick), Stefano de novo, Paraguaio, Leo (o 4º!), Rauth e Yan marcaram os tries que fecharam a conta para os Touros.

Dia 28/07/2018 às 15h00 – Pé Vermelho 17 x 35 SPAC

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: Aterro Igapó – Londrina, PR

Dia 28/07/2018 às 16h00 – Templários 00 x 120 Curitiba

Árbitro: Xavier Vouga

Local: Arena Paulista de Rugby – CERET – São Paulo, SP