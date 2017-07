Eles voltaram. Após o adiamento dos jogos do último fim de semana do Super 8 e Taça Tupi, os campeonatos nacionais voltam nesse sábado com 6 partidas dando o ritmo da ovalada.

O Super 8 não voltará completa. O dia 29 foi reservado para o duelo que havia sido primeiramente adiado entre SPAC e Farrapos, permitindo que o campeonato volte a ter todos os times com o mesmo número de partidas disputadas. A partida vale a parte de cima da tabela, com o SPAC sendo o único invicto do torneio ao lado do Jacareí. O time paulistano venceu seus dois primeiros compromissos e está em grande forma, mas o último duelo com o time gaúcho não foi de boas memórias para o SPAC. No Super 8 de 2016, o Farrapos venceu o SPAC em São Paulo por 28 x 16. O time da Serra Gaúcha, aliás, começou 2017 muito forte, sendo campeão da Liga Sul e do seu estadual.

Pela Taça Tupi, a fase de grupos terá sua largada com todos os times entrando em campo. Pelo Grupo A, o favorito Band Saracens enfrentará pela primeira vez o Pé Vermelho, em Londrina, enquanto Templários e Rio Branco medirão forças em dérbi paulista muito significativo sobre o que esperar dos dois clubes no cenário regional na sequência do ano.

O Grupo B terá rodada dupla no Campo Olímpico da UFRJ, com o Rio de Janeiro vivendo jornada de gala. Primeiro, o Rio Rugby encara os mineiro do BH Rugby, no primeiro confronto entre os dois tradicionais clubes desde 2014, quando o BH levou a melhor nos dois confrontos (incluindo 31 x 05 em terras cariocas). Na sequência, será a vez do grande clássico atual do Rio de Janeiro entre Guanabara e Niterói, que reeditarão a final do último Campeonato Fluminense. O Niterói tem o peso da desvantagem recente no confronto direto, tendo derrotado o Nikity por 33 x 30 em 2017 e 38 x 22 em 2016. A última vitória dos rubronegros foi no outro duelo de 2016, 21 x 20.

No Grupo C, o Grupo Sul, o fim de semana inaugural opõe gaúchos e catarinenses em Santa Catarina. O Charrua enfrentará o Chapecó pela primeira vez, com a vitória sendo obrigatória para os porto-alegrenses arrancarem com tudo na temporada nacional, enquanto o Chapecó teria a continuidade de um debut dos sonhos. Já o o San Diego visitará o Joaca em partida que requer todo o cuidado dos favoritos gaúchos, que venceram o time azul de Floripa por 36 x 00 no ano passado.

Super 8

15h00 – SPAC (SP) x Farrapos (RS)

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: SPAC – São Paulo, SP

Clube Cidade (UF) P J V E D 4+ -7 PP PC SP Jacareí Jacareí (SP) 14 3 3 0 0 2 0 100 72 28 Pasteur São Paulo (SP) 10 3 2 0 1 1 1 60 58 2 SPAC São Paulo (SP) 8 2 2 0 0 0 0 38 22 16 Poli São Paulo (SP) 8 3 1 1 1 1 1 70 71 -1 Desterro Florianópolis (SC) 6 3 1 0 1 1 1 76 94 -18 Farrapos Bento Gonçalves (RS) 6 2 1 0 1 1 1 43 47 -4 Curitiba Curitiba (PR) 3 3 0 0 3 0 3 48 59 -11 São José São José dos Campos (SP) 3 3 0 1 2 0 1 56 68 -12

Vitória = 4 pontos;

Empate = 2 pontos;

Derrota = 0 pontos;

Fazer 4 ou mais tries = 1 pontos extra;

Derrota por 7 ou menos pontos de diferença = 1 ponto extra;



- Todos avançarão às quartas de final



Taça Tupi

10h00 – Templários (SP) x Rio Branco (SP)

Local: Arena Paulista de Rugby – Parque Esportivo do Trabalhador – São Paulo, SP

13h30 – Rio Rugby (RJ) x BH Rugby (MG)

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

15h00 – Pé Vermelho (PR) x Band Saracens (SP)

Local: Aterro Lago Igapó – Londrina, PR

15h00 – Joaca (SC) x San Diego (RS)

Local: Campo da Tapera UFSC – Florianópolis, SC

15h00 – Chapecó (SC) x Charrua (RS)

Local: Clube Campestre da Cordilheira – Chapecó, SC

15h30 – Guanabara (RJ) x Niterói (RJ)

Local: Campo Olímpico da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ