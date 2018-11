O grande evento do fim de semana no Brasil será feminino: é a volta do Super Sevens, que desembarca em São José dos Campos com sua 5ª etapa, a penúltima da temporada! O palco será o Estádio Martins Pereira, com 16 clubes de 9 estados diferentes competindo.

A liderança até aqui do circuito é o Band Saracens, ironicamente time convidado no circuito. Mas na cola das paulistanas estão Niterói, Curitiba e São José, separadas por 7 pontos das líderes.

Com o provável retorno das jogadoras da seleção, após o título sul-americano das Yaras, o torneio promete altíssimo nível. O que esperar dos grupos?

O Grupo A é encabeçado pelo Curitiba, campeão da etapa passada. Embaladas pelo título, as Touritas terão pela frente Leoas e Melina, equipes fixas, e o convidado BH, que participa de sua primeira etapa no ano;

O Melina promete forte concorrência ao Curitiba, após ter se ausentado da etapa anterior, para realizar torneio em casa. O time do Mato Grosso estava embalado, vivendo sua melhor temporada até hoje, tendo vencido o Curitiba na 2ª etapa. Porém, os dois times voltaram a duelar na 3ª etapa e a vitória foi paranaense;

Já as Leoas não fazem a temporada forte que se esperava, ainda pecando pela experiência. Na 1ª etapa o time de Paraisópolis perdeu para o Curitiba, assim como na 4ª etapa;

O Grupo B tem como favorito justamente o líder Band Saracens, que vem demolindo adversários com 3 finais seguidas – 1 título e 2 vices – nos últimos 3 torneios. Competem com o Band, Desterro (7º colocado do circuito) e SPAC (8º), assim como o convidado Pasteur;

O Band leva vantagem nos confrontos diretos com Desterro e SPAC neste ano. Na 2ª etapa, o Band venceu o SPAC na fase de grupos, ao passo que na 3ª etapa o Band venceu tanto SPAC como Desterro também na primeira fase, enquanto o SPAC passou pelo Desterro. Já na 4ª etapa deu Band sobre Desterro;

O time da casa, o São José, é o cabeça do Grupo C, tendo a missão de vencer alguma etapa neste ano, o que ainda não foi alcançado pelas paulistas. O grupo tem o Charrua como principal concorrente. Os dois clubes duelaram na etapa passada, com as joseenses levando a melhor;

Guanabara e Goianos fecham o Grupo C, com leve vantagem para as cariocas. O Guanabara enfrentou já o Goianos neste ano, na 2ª etapa, e venceu, no entanto foi derrotado no mesmo torneio pelo Charrua na fase de grupos;

Por fim, o atual campeão nacional, o Niterói, é o número 1 do Grupo D, depois de ter vencido 2 das 3 etapa até aqui. As fluminenses estão a 1 ponto da ponta e terão a missão na fase de grupos de despacharem o forte Delta, 6º colocado geral. O time do Piauí já duelou 3 vezes com o Niterói nesta temporada e caiu nas 3;

Fecham a chave USP e Rio Rugby. A USP vem embalado pelo título no Valentin Martinez e está acima do Rio na classificação, mas nos dois confrontos entre os dois times no atual Super Sevens as vitórias foram cariocas;

Grupo A: Curitiba, Leoas, Melina e BH Rugby

Grupo B: Band Saracens, Desterro, SPAC e Pasteur

Grupo C: São José, Charrua, Guanabara e Goianos

Grupo D: Niterói, Delta, USP e Rio Rugby

Sábado, dia 17 de novembro

09h00 – Curitiba x BH

09h20 – Leoas x Melina

09h40 – Band Saracens x Pasteur

10h00 – Desterro x SPAC

10h20 – São José x Goianos

10h40 – Charrua x Guanabara

11h00 – Niterói x Rio Rugby

11h20 – Delta x USP

11h40 – Curitiba x Melina

12h00 – Leoas x BH

12h20 – Band Saracens x SPAC

12h40 – Desterro x Pasteur

13h00 – São José x Guanabara

13h20 – Charrua x Goianos

13h40 – Niterói x USP

14h00 – Delta x Rio Rugby

14h20 – Curitiba x Leoas

14h40 – Melina x BH

15h00 – Band Saracens x Desterro

15h20 – SPAC x Pasteur

15h40 – São José x Charrua

16h00 – Guanabara x Goianos

16h20 – Niterói x Delta

16h40 – USP x Rio Rugby

Domingo, dia 18 de novembro

09h00 – Quartas de final Bronze – 3º A x 4º D

09h20 – Quartas de final Bronze – 3º C x 4º B

09h40 – Quartas de final Bronze – 3º D x 4º A

10h00 – Quartas de final Bronze – 3º B x 4º C

10h20 – Quartas de final Ouro – 1º A x 2º D

10h40 – Quartas de final Ouro – 1º C x 2º B

11h00 – Quartas de final Ouro – 1º D x 2º A

11h20 – Quartas de final Ouro – 1º B x 2º C

11h40 – Semifinal Incentivo

12h00 – Semifinal Incentivo

12h20 – Semifinal Bronze

12h40 – Semifinal Bronze

13h00 – Semifinal Prata

13h20 – Semifinal Prata

13h40 – Semifinal Ouro

14h00 – Semifinal Ouro

14h20 – Disputa de 15º lugar

14h40 – Final Incentivo (Disputa de 13º lugar)

15h00 – Disputa de 11º lugar

15h20 – Final Bronze (Disputa de 9º lugar)

15h40 – Disputa de 7º lugar

16h00 – Final Prata (Disputa de 5º lugar)

16h20 – Disputa de 3º lugar

16h40 – FINAL Ouro (Disputa de 1º lugar)

Equipe Cidade (Estado) Pontuação geral Etapa 1 (01-02/09) Etapa 2 (29-30/09) Etapa 3 (20-21/10) Etapa 4 (03-04/11) Etapa 5 (17-18/11) Etapa 6 (08-09/12) Placares aqui Placares aqui Placares aqui Placares aqui Band Saracens São Paulo (SP) 60 7 22 19 19 Niterói Niterói (RJ) 59 22 7 22 15 Curitiba Curitiba (PR) 54 15 13 17 22 São José São José dos Campos (SP) 53 19 17 15 17 Melina Cuiabá (MT) 42 13 19 10 Delta Teresina (PI) 37 9 15 9 13 Desterro Florianópolis (SC) 35 17 9 7 9 SPAC São Paulo (SP) 31 8 10 13 Charrua Porto Alegre (RS) 28 10 8 10 Leoas da Paraisópolis São Paulo (SP) 22 6 6 8 8 Guanabara Rio de Janeiro (RJ) 11 5 6 USP São Paulo (SP) 11 5 2 4 Rio Rugby Rio de Janeiro (RJ) 8 3 5 Goianos Goiânia (GO) 4 4 Pasteur São Paulo (SP) 4 4 0 Rio Branco/Piratas São Paulo/Americana (SP) 1 1

Pontuação por etapa: 1º - 22 pontos; 2º - 19 pts; 3º - 17 pts; 4º - 15 pts; 5º - 13 pts; 6º - 10 pts; 7º - 9 pts, 8º - 8 pts; 9º - 7 pts; 10º - 6 pts; 11º - 5 pts; 12º - 4 pts; 13º - 3 pts; 14º - 2 pts; 15º - 1 pts; 16º - 0 pt;



O pior resultado de cada equipe será descartado;