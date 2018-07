Falta uma semana para a largada da Taça Tupi, a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro! 8 clubes lutarão pelo título e pela acesso ao Super 16 de 2019 e nós começamos hoje as nossas prévias!

A Taça Tupi terá 2 grupos com 4 times cada e os 2 primeiros de cada chave avançarão às semifinais. O campeão será diretamente promovido à primeira divisão, ao passo que o vice e os semifinalistas terão ainda a chance de serem promovidos atravessar de repescagem contra os piores do Super 16.

Por conta do regulamento, a promoção será feita a partir das regiões de cada clube e, como o Niterói foi promovido para um grupo que não era o seu grupo regional de origem, uma vaga estará aberta para clubes de São Paulo e norte de Minas Gerais, o que significa que Uberlândia, Tornados e Rio Branco concorrem por uma vaga direta de promoção ao Super 16 de 2018, ao passo que o Inconfidentes, por ser do Centro de Minas Gerais, terá promoção direta somente se for campeão da Taça Tupi – ou se vencer uma das Repescagens.

Sobre o regulamento do Super 16 e as possibilidades de promoção, fique ligado em nosso site porque publicaremos em breve uma explicação completa do processo.

- Continua depois da publicidade -

Hoje, é dia de olhar para os times do Grupo A e fazer suas apostas: quais desses 4 clubes avançarão às semifinais?

Grupo A

Inconfidentes

Cidade: Ouro Preto, MG

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: Eliminado no Fase Classificatória da Taça Tupi

Estadual 2018: Não participou do Campeonato Mineiro

2018: O Inconfidentes de Ouro Preto é um caso atípico. O clube aurinegro optou por não participar de seu estadual em 2018, mas confirmou participação na Taça Tupi pelo segundo ano seguido. Até aqui, o time mineiro realizou amistosos preparatórios, mas sua real força ainda é uma incógnita pela falta de competições neste ano. O time da Região Histórica já tem a experiência de 2017 na bagagem, quando conseguiu dois bons jogos contra o Rio Rugby, apesar das derrotas.

Rio Branco



Cidade: São Paulo, SP

Títulos Brasileiros: Campeão Brasileiro 4 vezes (1993, 1997, 1998 e 2006)

Brasileiro 2017: Taça Tupi – 12º colocado

Estadual 2018: Paulista Série A – 8º colocado

2018: O Rio Branco, tradicional clube paulistano tetracampeão nacional, tinha vaga assegurada no Super 16, mas a situação dos Pelicanos não é das melhores. O clube viveu um 2017 muito ruim com somente 2 vitórias no ano. A crise se seguiu e o clube de tanta história acabou rebaixado no Campeonato Paulista em 2018 com 8 derrotas em 8 jogos, levando o Rio Branco a optar por não participar do Super 16 e se focar em uma competição mais realista, a Taça Tupi. Com isso, nenhum clube na competição tem tanto currículo como os Pelicanos, mas os paulistanos terão que provar dentro de campo que poderão voar em uma altura digna de sua história.

Tornados

Cidade: Indaiatuba, SP

Títulos Brasileiros: Campeão Brasileiro da 2ª divisão 1 vez (2012)

Brasileiro 2017: Não participou

Estadual 2018: Atual líder do Paulista Série B

2018: Além do Rio Branco, o único participante da Taça Tupi que já foi campeão nacional de XV é o Tornados de Indaiatuba, que ergueu a taça em 2012. Porém, naquele ano, para o azar dos paulistas, a promoção não era direta e o Tornados não conseguiu o acesso inédita, perdendo na Repescagem para o BH Rugby. Naquele mesmo ano, o Tornados foi campeão Paulista da Série B e disputou pela única vez em sua história a primeira divisão estadual em 2013, sendo rebaixado. O clube vem batalhando desde então pela promoção e em 2018 lidera a segundona paulista, apresentando-se como um dos favoritos ao título também da Taça Tupi, por seu grande momento.

Uberlândia



Cidade: Uberlândia, MG

Títulos Brasileiros: Nenhum

Brasileiro 2017: Não participou

Estadual 2018: Vice campeão do Campeonato Mineiro

2018: Os Carcarás do Triângulo Mineiro só têm uma participação na Taça Tupi, em 2015, quando caíram na Fase Classificatória com duas elásticas derrotas diante da Poli. Por conta dos longas distâncias que costuma ter que percorrer mesmo para disputar o Campeonato Mineiro, o Uberlândia optou por uma estratégia mais “pé no chão” de desenvolvimento nos últimos anos, priorizando o desenvolvimento de categorias de base e ajudando no fomento do rugby do Triângulo Mineiro. Vice campeão mineiro por dois anos seguidos, o clube aposta agora em seu retorno à Taça Tupi, já mais consolidado institucionalmente, mas ainda precisando de maior rodagem em competições de maior nível técnico. Com derrotas apertadas para o BH em 2018, o Uberlândia entra com ambições realistas de ir às semifinais.

Tabela de jogos

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Grupo A Inconfidentes Ouro Preto (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rio Branco São Paulo (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tornados Indaiatuba (SP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uberlândia Uberlândia (MG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Grupo B Chapecó Chapecó (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Joaca Florianópolis (SC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lobo Bravo Guarapuava (PR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serra Gaúcha Caxias do Sul (RS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dia Hora Local Casa X Adversário Fase/Grupo 21/07/2018 Uberlândia X Inconfidentes 1ª fase 21/07/2018 Rio Branco X Tornados 1ª fase 21/07/2018 Joaca X Lobo Bravo 1ª fase 21/07/2018 Chapecó X Serra Gaúcha 1ª fase 28/07/2018 Inconfidentes X Rio Branco 1ª fase 28/07/2018 Tornados X Uberlândia 1ª fase 28/07/2018 Lobo Bravo X Chapecó 1ª fase 28/07/2018 Serra Gaúcha X Joaca 1ª fase 04/08/2018 Inconfidentes X Tornados 1ª fase 04/08/2018 Rio Branco X Uberlândia 1ª fase 04/08/2018 Lobo Bravo X Serra Gaúcha 1ª fase 04/08/2018 Chapecó X Joaca 1ª fase 18/08/2018 Tornados X Inconfidentes 1ª fase 18/08/2018 Uberlândia X Rio Branco 1ª fase 18/08/2018 Serra Gaúcha X Lobo Bravo 1ª fase 18/08/2018 Joaca X Chapecó 1ª fase 25/08/2018 Uberlândia X Tornados 1ª fase 25/08/2018 Rio Branco X Inconfidentes 1ª fase 25/08/2018 Joaca X Serra Gaúcha 1ª fase 25/08/2018 Chapecó X Lobo Bravo 1ª fase 01/09/2018 Tornados X Rio Branco 1ª fase 01/09/2018 Inconfidentes X Uberlândia 1ª fase 01/09/2018 Serra Gaúcha X Chapecó 1ª fase 01/09/2018 Lobo Bravo X Joaca 1ª fase 15/09/2018 1ºA X 2ºB Semifinal 15/09/2018 1ºB X 3º Semifinal 23/09/2018 X FINAL

Lista de campeões da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro