Para que haja a total transparência nos atos praticados pela FPR, o departamento jurídico esclarece os pontos envolvendo a desistência do Tatuapé.

No Regulamento, não há a expressa definição das medidas que devem ser tomadas quando um time desiste do torneio, não se enquadra em W.O.

Desta forma, a Diretoria da FPR decidiu o seguinte:

– A exclusão de todos os jogos e seus resultados nos quais a equipe do Tatuapé participou, incluindo a desconsideração de cartões aplicados, pontos adquiridos, tries e tudo que envolveu as partidas com o clube;

– Será igualmente excluídos na contagem de artilharia de pontos e tries realizados nas partidas abaixo relacionadas.

– O torneio terá sua classificação atualizada, excluindo o Tatuapé. Desta forma o torneio passa a ser disputado com 9 equipes.

– Assim, a agremiação que ao final do torneio ficar em nono lugar disputará a repescagem com a segunda colocado da série D, não havendo rebaixamento automático. Ou seja, a penúltima colocada (oitavo lugar) permanecerá na

série C no ano de 2019.

– As partidas já realizadas e que terão seus resultados desconsideração

são:

– Tatuapé vs Jaguariúna

– Tatuapé vs Lechuza

– Alto Tietê vs Tatuapé

– Os cartões amarelos aplicados nestas partidas serão desconsiderados para a aferição da suspensão automática decorrente de 3 cartões. Há somente um atleta nesta situação, qual seja:

– Atleta Rodrigo Sotto, agremiação Lechuza. Cartão amarelo recebido em 21/04, será desconsiderado.

A FPR está à disposição para qualquer outro esclarecimento ou sugestão.