A cidade de Frutal foi o palco nesse fim de semana para a abertura da Liga do Triângulo Mineiro de Sevens, uma das ligas regionais mineiras que compõem o novo circuito estadual.

A primeira etapa foi intensa e teve como campeão tanto no masculino como no feminino o Taurus de Uberaba. Entre os homens, o Taurus superou na decisão os donos da casa, ao passo que o título no feminino foi obtido no sistema de todos contra todos. Entre as mulheres, um clube de fora de Minas participar, as paulistas do Hydra, de Rio Preto, ao passo que entre os homens estiveram presentes os goianos do Gigantes de Itumbiara.

O Mineiro de Sevens está sendo planejado como um torneio final, com sede e data a serem definidas, envolvendo os melhores das ligas do Triângulo, do Sul e da Região Metropolitana – e talvez até mesmo de alguma outra competição regional que venha a surgir. Ainda resta serem definidas datas para os torneios no Sul de Minas e na Região Metropolitana. Já a próxima etapa do Triângulo ocorrerá nos dias 9 e 10 de junho.

Liga do Triângulo Mineiro – 1ª etapa

Dia 14 e 15/04/2018 – Participantes – Masculino: Gigantes Itumbiara (GO), Frutal, Ituiutaba, PTC Patrocínio, Coró Coromandel, Taurus Uberaba, Javalis; Feminino: Taurus Uberaba, Uberlândia, Hydra Rio Preto (SP), Ituiutaba e Patrocínio;

Local: Campo do Borjão – Frutal, MG

Sábado

Feminino:

Taurus Uberaba 27 x 15 Ituiutaba

Uberlândia 22 x 20 Hydra

Tauru Uberaba 26 x 21 Uberlândia

Ituiutaba 00 x 24 Hydra

Taurus 19 x 10 PTC

Uberlândia 38 x 00 Ituiutaba

Hydra 12 x 36 PTC

Masculino:

Ituiutaba 00 x 20 Javalis

Taurus 19 x 24 Frutal

PTC 00 x 36 Gigantes

Coró 45 x 05 Javalis

Taurus 54 x 00 Gigantes

PTC 00 x 26 Frutal

Ituiutaba 05 x 32 Coró

Taurus 29 x 00 PTC

Frutal 17 x 05 Gigantes

Domingo

Feminino:

Ituiutaba 17 x 12 PTC

Taurus 26 x 05 Hydra

Uberlândia 24 x 12 PTC

Masculino:

Gigantes 07 x 14 Ituiutaba – Triangular 5º lugar

Frutal 22 x 00 Javalis – Semifinal

Coró 07 x 16 Taurus – Semifinal

PTC 14 x 05 Ituiutaba – Triangular 5º lugar

PTC 26 x 00 Gigantes – Triangular 5º lugar

Coró 26 x 05 Javalis – 3º lugar

Taurus 12 x 00 Frutal – FINAL

Classificação

Feminino: 1 Taurus, 2 Uberlândia, 3 PTC, 4 Hydra, 5 Ituiutaba

Masculino: 1 Taurus, 2 Frutal , 3 Coró, 4 Javalis, 5 PTC, 6 Ituiutaba, 7 Gigantes