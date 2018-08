Terá início nesse fim de semana a temporada 2018 do Super Sevens – o Circuito Brasileiro Feminino – com a primeira etapa rolando na na Fazenda Experimental da Ressacada – CCA UFSC, em Florianópolis. Ao todo, serão 6 etapas até o final do ano, contemplando os estados de SC, SP, RJ e PR com suas cidades-sede.

O torneio acontecerá no sábado e no domingo, contando com as 8 equipes fixas são – Niterói (RJ), São José (SP), Curitiba (PR), Leoas (SP), Delta (PI), SPAC (SP), Melina (MT), Desterro (SC) – e também com 4 convidadas – Pasteur, USP, Band Saracens e Charrua – divididas em 3 grupos. E além do torneio adulto, 3 equipes M16 (São José, Desterro e Curitiba) entrarão em campo.

O calendário das próximas etapas já foi publicado!

- Continua depois da publicidade -

Como funciona o circuito?

A CBRu propõe o seguinte formato:

6 etapas do torneio, acontecendo entre setembro-dezembro de 2018. A equipe campeã geral é conhecida na 6ª etapa;

8 equipes fixas em todas as etapas, e o número de 4 ou 8 equipes convidadas para compor as 12 ou 16 equipes participantes de cada etapa;

Em cada etapa :

– As divisões são entre 3 ou 4 grupos (a depender do número de participantes), sempre com 4 equipes em cada;

– No caso de 12 equipes, o 2 melhores de cada grupo e as duas melhores 3as fazem as quartas ouro; no caso de 16 participantes, as 2 melhores dos grupos avançam às quartas ouro;

– Na situação de 12 clubes, as colocadas em 4º e a última no 3º fazem as semis de bronze; com 16, as de 3º e 4º lugar de cada grupo seguem para as quartas bronze;

– As vencedoras das quartas ouro jogam pelas semis ouro, enquanto as perdedoras jogam pelas semis prata;

– As vencedoras das semis vão para as finais de suas respectivas taças (Ouro, Prata ou Bronze);

– Também há disputas para equipes que se classifiquem abaixo da Taça Bronze (9º lugar)

– As divisões são entre 3 ou 4 grupos (a depender do número de participantes), sempre com 4 equipes em cada; – No caso de 12 equipes, o 2 melhores de cada grupo e as duas melhores 3as fazem as quartas ouro; no caso de 16 participantes, as 2 melhores dos grupos avançam às quartas ouro; – Na situação de 12 clubes, as colocadas em 4º e a última no 3º fazem as semis de bronze; com 16, as de 3º e 4º lugar de cada grupo seguem para as quartas bronze; – As vencedoras das quartas ouro jogam pelas semis ouro, enquanto as perdedoras jogam pelas semis prata; – As vencedoras das semis vão para as finais de suas respectivas taças (Ouro, Prata ou Bronze); – Também há disputas para equipes que se classifiquem abaixo da Taça Bronze (9º lugar) Para a temporada de 2019, seguem, automaticamente, as 4 primeiras colocadas na temporada 2018. As outras 4 serão definidas no Torneio Qualificatório 2019;

A pontuação na classificação para cada etapa é a seguinte: 1º lugar – 22 pontos; 2º – 19 pts; 3º – 17 pts; 4º – 15 pts; 5º – 13 pts; 6º – 12 pts; 7º – 10 pts, 8º – 9 pts; 9º – 8 pts; 10º – 7 pts; 11º – 6 pts; 12º – 5 pts; 13º – 4 pts; 14º – 3 pts; 15º – 2 pts; 16º – 1 pt.

O que esperar da temporada?

Favoritas:

Difícil falarmos em favoritas num torneio que mudou bastante em relação a 2017. Mudou bastante porque o Band Saracens, vencedor de etapa, está fora das equipes fixas, dando lugar ao novato Melina – porém, isto não significa que a equipe esteja fora do olhar das favoritas.

Niterói, São José e Curitiba são boas candidatas às favoritas, por terem conquistado o TOP 4 na última temporada, também ao lado das Leoas que devem chegar com um elenco diferente, principalmente com saída de Luiza e Raquel.

Com boas chances de despontar, chega o Delta, com uma campanha bem acentuada em 2017, quase se sagrando como equipe fixa sem precisar do qualificatório… e embora tenha precisado, se saiu muito bem na final contra o SPAC. Olho nelas!

Em evolução no circuito:

Melina e Desterro, cada um com suas características e históricos no Super 7s, mas ainda um pouco inferiores às demais equipes concorrentes – é o que mostrou o qualificatório, e tudo pode ter mudado. As donas da casa atravessam uma mudança de técnicos, com a saída de Julia Sardá. Já as Melinas são debutantes como fixas, precisando encarar o desafio de se manterem no circuito, cumprindo todas as etapas – no entanto, assinalam as boas participações desde 2016, com experiência reservada no torneio.

A USP, ainda que convidada, percorre um bom caminho. Com novo comando técnico, recém-saída da Copa SP (segunda divisão paulista) e boa concorrente no Circuito Paulista de 7s na primeira divisão, adquire um novo semblante, e ainda conta com Aline Furtado no elenco.

O Charrua retorna firme ao calendário do Super 7s, depois de se ausentar pela maioria das etapas no último ano. O histórico que possui, com certeza, levará a equipe com foco ao campo, além de trabalhar numa seleção de melhores atletas do RS, como fez no qualificatório e por recolocar Luiza e Raquel na equipe.

Correndo por fora:

Um pouco isolado no nível de competição, o Pasteur, mais frágil entre as 12, assume novos compromissos em 2018, já marcados por se ausentar da Copa SP e decidir por um rumo mais competitivo, dentro do Circuito Paulista de 7s e também se deslocando até Florianópolis para o Super 7s. Força!

O que esperar de Florianópolis?

No Grupo A, com 3 fixas, a ambição fica por conta de Niterói e Delta para garantir os dois primeiros lugares no grupo. Já o Desterro deve ter um tanto de dificuldades para enfrentar, mas deve sair como uma das melhores no 3º lugar, avançando às quartas ouro. O Pasteur é o mais frágil e precisará segurar bem a força dos 3 estados.

No B, o São José deve liderar, isto porque os últimos placares contra o SPAC têm favorecido as joseenses. Porém, a briga boa mesmo deve ser entre spac girls e melinas, com a USP também fazendo seu papel na concorrência.

No Grupo C, Curitiba, Leoas, como fixas, devem produzir ótimos espetáculos em campo, enquanto o Band Saracens arrisca seus melhores placares pela busca do lugar ao sol em 2019, dificultando para o Charrua.

Jogos

Super Sevens – 1ª Etapa: Florianópolis

Grupo A: Niterói, Delta, Desterro, Pasteur

Grupo B: São José, SPAC, Melina, USP

Grupo C: Curitiba, Leoas, Band Saracens, Charrua

Sábado, 01 de setembro de 2018

09h00 – Niterói x Pasteur

09h20 – Delta x Desterro

09h40 – São José x USP

10h00 – SPAC x Melina

10h20 – Curitiba x Charrua

10h40 – Leoas x Band Saracens

11h00 – São José x Desterro – Juvenil

11h20 – Niterói x Desterro

12h00 – Delta x Pasteur

12h20 – São José x Melina

12h40 – SPAC x USP

13h00 – Curitiba x Band Saracens

13h20 – Leoas x Charrua

13h40 – São José x Curitiba – Juvenil

14h00 – Niterói x Delta

14h20 – Desterro x Pasteur

14h40 – São José x SPAC

15h00 – Melina x USP

15h20 – Curitiba x Leoas

15h40 – Band Saracens x Charrua

16h00 – Curitiba x Desterro – Juvenil

Domingo, 02 de setembro de 2018

09h00 – Desterro x São José – Juvenil

09h20 – Quartas Ouro – 1º x 8º

09h40 – Quartas Ouro – 4º x 5º

10h00 – Quartas Ouro – 2º x 7º

10h20 – Quartas Ouro – 3º x 6º

10h40 – Semifinal Bronze – 9º x 12º

11h00 – Semifinal Bronze – 10º x 11º

11h20 – Curitiba x São José – Juvenil

11h50 – Semifinal Prata

12h10 – Semifinal Prata

12h30 – Semifinal Ouro

12h50 – Semifinal Ouro

13h10 – Curitiba x Desterro – Juvenil

13h30 – Disputa de 11º

13h50 – Taça Bronze

14h10 – Disputa de 7º

14h30 – Taça Prata

14h50 – Disputa de 3º

15h10 – Taça OURO