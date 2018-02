Aconteceu neste fim de semana um evento do Adhara, equipe da capital

tocantinense, Palmas. O objetivo do evento foi a captação de novos atletas para a

o seven-a-side que ocorreu em duas partes: uma apresentação teórica

enfatizando as principais características do esporte e parte prática com a realização de alguns exercícios de passe e tackle, finalizando o evento com um touch.

O time está no processo de captar novas atletas para fortalecer o elenco feminino já existente, que em breve completará 2 anos de existência, a fim de participar de campeonatos fora do estado. A ideia também é iniciar o time masculino.

O evento foi batizado com o nome Drop Star.