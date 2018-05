Depois da folga do feriado, a Série B do Campeonato Paulista de Rugby com três jogos, liderança em jogo e três equipes buscando a primeira vitória na competição.

Entre os invictos, o Tornados de Indaiatuba é o único a entrar em campo, colocando sua campanha perfeita à prova diante do Cougars de Vinhedo, que busca a reabilitação depois da derrota fora de casa e espera contar com mais um bom dia de seu ataque que já anotou 51 pontos em dois jogo. O desafio no entanto será duro, tendo pela frente a melhor defesa do campeonato, vazada apenas uma vez, e defendendo uma invencibilidade de 7 meses em seus domínios. No último confronto entre as equipes, triunfo de Indaiatuba por 25 a 19.

No outro extremo da tabela, Wallys e São Bento tentam a primeira vitória na temporada em um confronto entre duas campanhas praticamente idênticas, ainda que o ponto de bonificação do clube da capital dê ligeira vantagem para os visitantes. Curiosamente, a partida acontece praticamente um ano antes do último duelo entre as equipes, que terminou com vitória do São Bento. O Urutu, outra equipe que ainda não venceu no Paulista, enfrenta o ABC, em rodada dupla em Indaiatuba e a promessa é de jogo equilibrado. Os Carneiros de Santo André não fizeram uma boa estreia mas se recuperaram na segunda rodada com vitória elástica sobre o Wallys e um novo triunfo pode recolocar a equipe entre os líderes. No histórico, vitória do ABC por apenas 9 a 6 no único confronto entre os times até hoje.

Campeonato Paulista B – semana 4

Dia 05/05/2018 às 12h30 – Urutu X ABC

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Guilherme Wadt

4º árbitro: Marcos Saccomanno

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Tornados X Cougars

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo Municipal de Rugby – Indaiatuba, SP

Dia 06/05/2018 às 10h30 – Wallys X São Bento

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Erick Rist

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Campo do IAC – Jundiaí, SP

Foto por Ricardo de Paula