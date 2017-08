Apenas duas partidas movimentaram a Série B do Campeonato Paulista de Rugby nesse fim de semana, mas foi o suficiente para sacudir os dois extremos da tabela de classificação em partidas definidas somente no final, a favor dos times da casa.

Em Indaiatuba, o Tornados venceu a terceira em casa e chegou à vice-liderança da competição, mas o Lechuza, último colocado, vendeu caro a derrota, um apertado 30 a 25 a favor dos laranjas. Apesar de somar o sexto revés em sua campanha até aqui, o Lechuza somou dois pontos de bonificação e ganhou sobrevida, pressionando seus rivais mais próximos, ficando a apenas um ponto do União Rugby Alphaville e a seis do Wallys de Louveira, com mais dez em disputa. Os Listrados também não tiveram sorte fora de casa contra o São Jorge e caíram por somente um ponto, praticamente encerrando as chances matemáticas de classificação do time, ao contrário dos Alvinegros, que chegaram ao G4 e devem lutar até a última rodada pela vaga.

Na próxima rodada, o Templários e ABC entram em campo e podem ser os primeiros clubes a se garantir na fase final, em jogo que também pode definir a sorte de seus rivais, São Bento e Cougars, respectivamente. Na outra partida do fim de semana, o Urutu recebe o União Rugby Alphaville em duelo crucial para a pretensão dos dois clubes na perseguição pela classificação e na fuga do rebaixamento.

Tornados e São Jorge voltam à campo somente no dia 26, se enfrentando em Indaiatuba. Wallys e Lechuza terão uma pausa maior, voltando na primeira semana de setembro.

Campeonato Paulista B

Dia 05/08/2017 às 14h – São Jorge 27 X 26 Wallys

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Guillaume Riberá e Tomás de Goycochea

4o árbitro: Vanessa Xavier

Local: Ville Sportshow – Barueri, SP

Dia 05/08/2017 às 15h – Tornados 30 X 25 Lechuza

Árbitro: Victor Hugo

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Campo Municipal – Indaiatuba, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Templários São Bernardo do Campo 28 6 6 0 0 4 0 167 52 115 0 Tornados Indaiatuba 25 7 5 0 2 4 1 174 129 45 0 ABC Santo André 24 6 5 0 1 3 1 185 86 99 0 São Jorge Barueri 19 7 4 0 3 2 1 150 159 -9 0 Urutu São Paulo 15 6 3 0 3 1 2 142 80 62 0 São Bento São Paulo 15 6 3 1 2 0 1 114 118 -4 0 Cougars Vinhedo 12 6 2 0 4 2 2 135 161 -26 0 Wallys Louveira 12 7 2 0 5 2 2 131 180 -49 0 União Rugby Alphaville Barueri 7 6 1 0 5 1 2 129 177 -48 0 Lechuza Itu / Sorocaba 6 7 0 1 6 2 2 139 324 -185 0



Visitantes vencem no Paulista C, e disputa segue indefinida

A rodada do fim de semana da Série C Paulista foi excelente para os visitantes, que levaram a melhor em três dos quatro confrontos, mas também está longe de definir todos os seus classificados ou rebaixados.

Na Arena Paulista saiu a única vitória do time mandante e também o único duelo direto pela classificação. O União venceu a terceira partida seguida e se consolidou na terceira posição, abrindo cinco pontos do Piratas, novo quarto colocado, vantagem importante, mas ainda perigosa para o pelotão intermediário que segue na briga, com 15 pontos em disputa. O Armada caiu para quinto, mas o ponto de bonificação defensivo mantém o time na parte de cima da tabela. Mesmo sem atuar como mandante na Arena onde realiza seus treinos, o Tatuapé conseguiu vitória crucial sobre a FEA para fugir do rebaixamento, subindo uma posição graças a derrota do Alto Tietê diante do Jaguars, apenas o segundo triunfo do representante da zona leste, e não podia vir em melhor hora. Já os FEAnos acumularam a quarta derrota seguida e vem suas chances de classificação cada vez menores.

O Piratas se recuperou do duro golpe na última semana e voltou ao G4 da divisão. A reabilitação se deu em cima da Medicina, que vê sua situação cada vez mais difícil, quatro pontos atrás do Alto Tietê, o penúltimo colocado. O representante de Mogi das Cruzes também não foi bem na rodada, caindo diante do Jaguars e fará seu jogo da vida na próxima rodada, justamente diante do Tatuapé. O Jaguars se beneficiou do tropeço da FEA para subir para a sexta colocação na tabela, dois pontos atrás do União, seu próximo adversário.

No próximo fim de semana, o Piratas volta à campo, dessa vez em casa contra o Jequitibá e pode dar um passo importante rumo à classificação. A Medicina joga somente no dia 19, refazendo um dos duelos mais tradicionais do Rugyb brasileiro contra a Engenharia Mackenzie, e um novo revés pode selar o destino dos Caveiras. A FEA também faz duelo decisivo contra o Jequitibá.

Campeonato Paulista C

Dia 05/08/2017 às 11h – FEA 15 X 22 Tatuapé

Árbitro: Takashi Nagato

Auxiliares de linha: Gabriel Araújo e Luiz Henrique

4o árbitro: Roger Santesso

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 às 14h30 – Medicina 14 X 48 Piratas

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Luiz Dantas e Marco Silva

4o árbitro: Vitor Setter

Local: Medicina – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 às 17h30 – União 22 X 15 Armada

Árbitro: Benjamin Neves

Auxiliares de linha: Hebert Ferreira e Cauã Ricardo

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Arena Paulista – São Paulo, SP

Dia 05/08/2017 às 15h – Alto Tietê 13 X 40 Jaguars

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Gabriel Cosmo

4o árbitro: Luiz Guilherme Almeida

Local: Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Engenharia Mackenzie São Paulo 35 7 7 0 0 7 0 307 74 233 0 Tucanos São João da Boa Vista 35 8 7 0 1 7 0 321 115 206 0 União São Paulo 24 7 5 0 2 4 0 136 132 4 0 Piratas Americana 19 7 4 0 3 3 0 167 228 -61 0 Armada Praia Grande 18 7 3 0 4 4 2 259 167 92 0 Jaguars Jaguariúna 17 7 3 0 4 4 1 245 194 51 0 Jequitibá Campinas 17 7 3 0 4 5 0 210 217 -7 0 FEA São Paulo 16 7 3 0 4 1 3 112 149 -37 0 Tatuapé São Paulo 9 7 2 0 5 1 0 85 216 -131 0 Alto Tietê Mogi das Cruzes 8 7 1 0 6 2 2 122 229 -107 0 Medicina São Paulo 4 7 1 0 6 0 0 82 325 -243 0

Foto: Steven Garschke