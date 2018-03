O Touch é coisa séria. A modalidade de rugby sem contato vem crescendo no mundo todo, já tem competições internacionais com centenas de participantes e federação internacional própria, a FIT. O Brasil ainda não é filiado à federação, mas algumas iniciativas de touch vem surgindo, como a do Curitiba Touch, que tem como uma das grandes incentivadoras Susi Seitz (ex seleção alemã da modalidade). Os paranaenses querem levar o touch brasileiro para o exterior para disputar o Capital Cup, torneio em junho em Berlim. Susi nos enviou um texto sobre a iniciativa, que está precisando de apoio.

Nos dias 1 e 2 de junho o Curitiba Touch irá jogar no Capital Cup, o torneio anual do Touch Berlin, este ano em sua décima edição, que contará com a participação de 40 times do mundo inteiro, com mais de 500 jogadores.

Iniciamos os treinos de touch em Curitiba em 2015, sem muitas ambições. O touch é um esporte social, inclusivo, divertido, e que me proporcionou experiências sensacionais durante os anos que joguei até retornar ao Brasil no final de 2013. O Curitiba Rugby nos acolheu e toda semana treinamos e jogamos entre nós. Eu já escrevi sobre o touch e o que ele proporciona há um tempo atrás aqui. Desde então cheguei a mais uma conclusão sobre o desenvolvimento do rugby através do touch, que eu não me importo em compartilhar por aqui. Olha só: “o touch está para o rugby assim como a pelada está para o futebol”.

Não vou divagar sobre isso pois este texto é pra ser sobre a participação do Curitiba Touch em um torneio, mas faz sentido e, se alguém quiser trocar uma ideia, é só chamar.

Voltando ao Capital Cup. Em 2016, Berlim se candidatou para sediar o campeonato europeu de touch (European Touch Championships – Euros) de 2018, concorrendo com Portugal (Arcos de Valdevez) e Inglaterra (Nottingham), que acabou sendo a escolhida. Sem o Euros, Touch Berlim decidiu comemorar os 10 anos de Capital Cup em grande estilo e aproveitar os contatos e a estrutura já negociada e sediar o maior evento social de touch da Europa. O torneio teria a participação de 32 times, mas o interesse foi tão grande que a organização decidiu abrir o torneio para 40 times. Times da Europa, Nova Zelândia e Singapura estão inscritos, e um único representante da América, o Curitiba Touch.

Após tanto treino, iremos finalmente jogar um jogo, participar de um torneio. Estamos há 3 anos treinando pelo prazer de jogar entre nós, pela diversão, o que foi sempre muito bom, mas a chance de uma competição traz um foco diferente pros treinos, torna o nosso desenvolvimento e crescimento mensuráveis.

Contudo, chegar até Berlim é o nosso maior desafio. Conseguir patrocínio para um esporte que ninguém conhece é praticamente impossível. Começamos com uma campanha de financiamento coletivo e a comunidade de touch internacional foi extremamente generosa, recebemos mais de 63 doações tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. O valor arrecadado, juntamente com o valor angariado através de rifas, venda de camisetas e bonés, e doações, cobrem o custo das passagens aéreas de 7 jogadores.

O nosso objetivo é conseguir levar pelo menos 9 jogadores para que, junto com os outros 3 jogadores que irão pagar por suas próprias passagens, conseguíssemos competir, dar trabalho, colocar água no chopp, e não apenas participar do torneio (mesmo que o mais importante seja participar, como todo mundo sabe). O apoio que temos recebido tem sido sensacional, e a gratitude reina. Estamos na reta final para juntar fundos para as passagens já que, quanto mais tarde deixamos para comprar as passagens, mais caras elas vão ficando.

Além de jogar no Capital Cup teremos amistosos em Munique, contra Touch Muenchen e Nürnberg Touch Rugby, em Colônia contra Touch Colonia e Touch Frankfurt e, possivelmente, contra Touch Berlin após o Capital Cup. Já que queremos jogar, vamos aproveitar para jogar.

Se alguém estiver interessado em ajudar, ou conhece alguém que possa ajudar, entre em contato com a gente. Toda ajuda é muito bem-vinda e muito apreciada. Se alguém estiver interessado em desenvolver o touch, entre em contato também. Quanto mais touch for jogado no Brasil, mais feliz a gente fica.