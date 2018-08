A Confederação Brasileira de Rugby League está empenhada em construir a primeira seleção feminina na categoria. Para isso, tem realizado baterias de treinos em alguns estados, e os dois próximos já estão agendados.

No dia 19, na capital paulista, a partir das 14h, as atletas interessadas e com idade a partir de 15 anos, podem comparecer no Band Arena (Avenida Dante Pazzanese, 421). O treino será ministrado pelo Will Broderick, atleta do Band Saracens.

No dia 25, a seletiva acontecerá em Volta Redonda, no AeroClub, com início também às 14h.