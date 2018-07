Em São João da Boa Vista, o Tucanos é favorito contra o São Bento em duelo de extremos, apesar da derrota acachapante diante do Tornados na última rodada. O time da casa tem 22 pontos e garante a terceira vaga na fase final se vencer o clube da capital, que ocupa a penúltima posição e não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para respirar na competição, mas seu ataque precisa mostrar serviço e sair da última posição nos pontos anotados.

Nos outros dois jogos, dois duelos duelo cruciais entre as quatro equipes que devem lutar pela vaga remanescente. Empatados em 15 pontos, o São Carlos recebe o ABC voltam a se encontrar depois de quatro anos (vitória por 38 a 5 dos Rinocerontes) mas a situação hoje é de mais equilíbrio, apesar da defesa dos Carneiros figurar entre as piores do campeonato, prato cheio para Luís Cameirão, um dos artilheiros do Paulista. Em ligeira vantagem na tabela, o Piratas recebe o Urutu em Americana em confronto inédito e o estreante na divisão conta com o bom retrospecto em casa contra um time que não venceu esse ano fora da capital paulista para seguir na briga pela classificação. Para o Urutu, um novo tropeço pode significar não só abandonar a briga pela classificação como ficar mais próxima do rebaixamento.

Campeonato Paulista B – Semana 13

Dia 28/07/2018 às 15h – Piratas X Urutu

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Dia 28/07/2018 às 15h30 – Tucanos X São Bento

Local: CSU Durval – São João da Boa Vista, SP

Dia 29/07/2018 às 15h – São Carlos X ABC

Local: Água Vermelha – São Carlos, SP