No último sábado a equipe do Uberlândia excursionou pelo estado do Paraná, indo visitar a equipe do Pé Vermelho, em Londrina, para realização de amistosos nas categorias juvenil e adulto.

No juvenil, a base dos Carcarás fez bonito e venceu suas duas partidas, uma no rugby sevens e outra na modalidade XV. No placar, Pé Vermelho Rugby 05 x 17 Uberlândia Rugby, na estréia dos Carcarás na modalidade XV na categoria juvenil M17, e Pé Vermelho 00 x 40 Uberlândia Rugby no sevens.

No adulto os paranaenses prevaleceram com um sonoro 50 x 10, mostrando o bom momento do time que congrega atletas de polos espalhados pela região do Oeste Paranaense.

A gira foi um importante passo dado por dois clubes emergentes buscando ampliar seus calendário, em tamanho e qualidade, adulto e juvenil, para fora de seus estados.