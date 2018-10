ARTIGO COM VÍDEO – Farrapos e Poli fizeram uma final inédita para o Campeonato Brasileiro e, claro, o campeão foi inédito, a Poli. O time paulistano repetiu a dose do campeonato estadual e novamente ergueu a taça, com uma partida eficiente e de triunfo incontestável vencendo em pleno Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, pela primeira vez em sua história. O Farrapos, que chegava à final como o único invicto, não resistiu ao poderio da Poli, o time do momento no Brasil, e ficou com seu segundo vice campeonato nacional consecutivo. 30 x 25 para a Poli.



A primeira chance de try saiu logo no começo para a Poli, com Gelado quase marcando, mas o knock-on salvou o time gaúcho. A Poli já mostrava desde o início um ritmo superior e dominava o jogo territorialmente. Os primeiros pontos não tardaram a sair, com Zé arrematando com perfeição o primeiro penal, aos 9′.

A Poli seguiu mantendo o Farrapos longe de sua defesa e canalizando o jogo a seus avançados, com o campo encharcado favorecendo o jogo de contato. Aos 17′, Zé teve outra chance de penal, mas não foi feliz no chute. Sem problemas, pois no minuto seguinte ele próprio mostrou a genialidade e repetiu jogada que já havia chamado a atenção contra o São José nas quartas. Chute cruzado do fullback para Maranhão apanhar e cravar o primeiro try da partida para os paulistas. 10 x 00.

O Farrapos só foi descontar com penal chutado por Facundo aos 22′, mas aos 29′ coube a Zé devolver 3 pontos com novo penal para a Poli. Foi só depois de 30 minutos de jogo que os alviverdes puderam trabalhar a bola no ataque, emplacando uma série de fases bem defendidas pela Poli. Antes do intervalo, Facundo conseguiu chutar o segundo penal para o Farrapos, levando o duelo à pausa em 13 x 06. No fim, os gaúchos já haviam acumulado uma posse de bola considerável, mas quase toda ela concentrada na defesa e no meio campo. Jogo tático perfeito da Poli nos primeiros 40 minutos.

O segundo tempo começou com Zé perdendo penal, mas com a Poli novamente pressionando e ditando seu ritmo ao duelo. Aos 54′, Zé tentou outro chute cruzado para Maranhão, mas Lafa estava esperando e salvou os gaúchos. Por pouco tempo. O asa Sininho, um dos dos destaques da partida, ganhou mais de 20 metros, jogou a Poli ao campo ofensivo e na sequência das fases Valentin recebeu na ponta para finalizar o segundo try amarelo.

- Continua depois da publicidade -

O lance capital do jogou saiu logo na sequência, com Facundo tendo chute bloqueado por Sininho nas 22 de defesa, com o terceira linha politécnica anotando o try de um 27 x 06 que parecia intransponível.

O Farrapos não se entregou, lógico, e foi para cima apostando na força de seus avançados. A resposta foi rápida com try em maul finalizado por Angelo, que mantinha os alviverdes vivos. E o time da Serra Gaúcha brilhou aos 70′ com Duda chutando cruzado (ao “estilo Zé”) para Coghetto apanhar e marcar um belo try para os donos da casa.

O try parecia dar um fôlego final aos anfitriões, mas Pablo recebeu amarelo pouco depois e Zé aproveitou para chutar penal decisivo para os paulistas. 30 x 18. No fim, Angelo ainda marcou mais um try finalizando maul novamente, mas não havia mais tempo para os gaúchos. 30 x 25, números finais e Poli campeã na Montanha.

A última dobradinha (título estadual seguido de título nacional) no rugby brasileiro havia sido em 2016 com o Curiitba. Mas em São Paulo, estado do campeonato mais difícil entre os estaduais, a última dobradinha havia sido no distante ano de 2011, do São José.

Clique aqui para conferir as fotos da partida!

25 30

Farrapos 25 x 30 Poli

Árbitro: Henrique Platais

Auxiliares: Victor Hugo Barboza e Cauã Ricardo

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Farrapos

Tries: Angelo (2) e Coghetto

Conversões: Facundo (2)

Penais: Facundo (2)

Poli

Tries: Maranhão, Valentin e Sininho

Conversões: Zé (3)

Penais: Zé (3)

Lista de campeões