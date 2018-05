O fim de semana foi bom para os times da casa em mais uma rodada do Paulista C, que teve dois jogos disputados com clubes procurando a recuperação no campeonato.

E quem deixou o fundo da tabela foram o ATR/Mogi e o União, que triunfaram pela primeira vez na temporada, mas estão longe de ter uma situação confortável na competição. Em Mogi das Cruzes, o Alto Tietê recebeu o Tatuapé em confronto direto das piores campanhas até aqui, impondo o seu jogo e saindo com uma vitória e ponto bônus que coloca a equipe na sétima colocação.

Em São Paulo, o dia das mães foi mais feliz para as torcedoras do rubro-verde da capital. O União recebeu o União Rugby Alphaville na Arena Paulista em pleno domingo e fizeram um jogo muito equilibrado cheio de viradas no placar. O União saiu na frente aos 10′ com Luís Alves, mas o ágil Fernando Dantas colocou os visitantes na liderança pouco depois e em dose dupla aos 13′ e 26′. Antes do apito final, Alves também cruzou o ingoal pela segunda vez no dia, fechando o etapa inicial com uma vantagem de 3 pontos. O URA realizou muitas trocas no intervalo, mas quem voltou renovado foi o União, que foi mais objetivo em suas ações ofensivas e garantiu a vitória com mais três tries não respondidos, chegando à sexta colocação geral.

As equipes descansam no próximo fim de semana e o Paulista C volta no dia 27 de maio, com três jogos.

O ATR/Mogi espera engrenar no campeonato depois da vitória desse sábado, mas terá o Jequitibá pela frente de olho no G4. Com a folga da FEA na rodada, Lechuza e Jaguars fazem duelo direto pela liderança, enquanto o Iguanas volta para casa para enfrentar o Armada, duas equipes buscnado reencontrar o caminho das vitórias.

Foto: Karyna Coelho

Campeonato Paulista C – Semana 7

Dia 12/05/2018 às 15h – ATR/Mogi 26 X 00 Tatuapé

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Maicon Gouveia

4º árbitro: Camila Marianno

Local: CE Biritiba Ussu – Mogi das Cruzes, SP

Dia 13/05/2018 às 9h – União 27 X 15 URA Barueri

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP