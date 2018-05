O Economack 7s reuniu, no último sábado (19), 8 equipes masculinas: EconoMack, Engenharia Mackenzie, Insper, PUC, Belas Artes, Anhembi Morumbi, FMU e URA M20 e 3 equipes femininas: FMU/Belas Artes, Anhembi-Morumbi e Engenharia Mackenzie.

Os atletas juvenis do URA, representando o município de Barueri, se impuseram e garantiram as 4 vitórias do dia, saindo como campeões do torneio.

Na categoria feminina, o combinado de FMU/Belas Artes garantiu todas as vitórias sobre Anhembi Morumbi e Engenharia Mackenzie.

Classificação geral:

Masculino: 1- URA Barueri M20, 2- PUC, 3- Belas Artes, 4- EconoMack, 5- Insper, 6- Anhembi-Morumbi;

Feminino: 1- FMU – Belas Artes 2- Anhembi-Morumbi, 3- Engenharia Mackenzie;