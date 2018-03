A primeira etapa do primeiro Circuito Juvenil organizado pela Federação Paulista tem a intenção de fomentar as categorias de base por todo o estado, dando continuidade ao Festival Infantil, que se tornou sucesso a partir de 2012 e se tornou uma porta de entrada definitiva para o Rugby no estado, mas a evolução não seguia para as categorias superiores, limitando a participação nas competições M15 à M19 aos clubes mais bem estruturados principalmente no eixo capital-Vale do Paraíba.

O comitê juvenil à frente dessa iniciativa tem experiência no assunto, composto por Emmanuel “Manu” Armagnat, ex-jogador e responsável de longa data pelas categorias de base do Pasteur e Elleyson Daniel, responsável pelas categorias de base do Iguanas, que planejaram o calendário de forma que os festivais aconteçam no primeiro semestre e, no segundo, siga o modelo tradicional de clubes.