O Wallys respirou fundo e deu um passo importante para se manter por mais um ano na série B em 2019. O clube de Louveira recebeu um Piratas de olho na classificação em seu ano de estreia, e em mais uma atuação decisiva de Carlos Gastón nos chutes para garantir o segundo triunfo dos Listrados na temporada.

E foi Gastón que abriu o caminho da vitória para o time da casa, com um penal certeiro aos 6′ com Rodrigo Girelli ampliando ao cruzar o ingoal aos 10′. As equipes se equilibraram nas ações e com poucas chances reais de pontuar no jogo aberto, as equipes trocaram penais, com Fábio José anotando 6 pontos para os visitantes e Gastón somando 3. Na reta final do primeiro tempo, o Wallys ainda aproveitou o cartão amarelo para Felipe Bombacini que desfalcou o adversário por dez minutos, para ampliar com try de Samuel Almeida.

O Wallys abriu a pontuação no segundo tempo, mas foi o Piratas que cresceu na partida, tirando a diferença aos poucos, com Fábio, Alex Guelfi e Lucas Caetano garantindo tries para o clube de Americana. Mas os doze pontos de vantagem conquistados no primeiro tempo deram tranquilidade para o Wallys administrar a partida e responder cada try com um penal certeiro, reduzindo os danos do ataque do Piratas e selando a vitória aos 36′ sempre com Gastón, para um total de 20 pontos na partida.

Como resultado, o Wallys subiu para a 8ª colocação, fora da repescagem, mas tem o último confronto mais difícil entre os últimos colocados, visitando os Tucanos. O Piratas se complicou na luta pela classificação, pois depende de uma vitória bonificada diante do líder Tornados e torce contra o São Carlos e ABC para seguir para as semifinais. A última rodada acontece no próximo dia 18.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista B – Semana 15

Dia 11/08/2018 às 15h – Wallys 30 X 23 Piratas

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Guilherme Zaparoli e Talles Silva

4º árbitro: Elisângela Maranin

Local: IAC – Jundiaí, SP