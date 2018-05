ARTIGO COM VÍDEO – Gales voltou a comemorar um título internacional neste fim de semana. Na grande final da Challenge Cup, a segunda copa europeia de clubes, o Cardiff Blues venceu um jogo dramático contra os ingleses do Gloucester e ergueu a taça pela segunda vez em sua história, fazendo a festa em Bilbao, no País Basco espanhol. 31 x 30 épicos, em uma virada histórica do time galês.

O primeiro tempo foi do Gloucester, que buscava sua terceira conquista da Challenge Cup. Logo aos 8′, Billy Burns desferiu um lindo chute cruzado para o ponta Henry Trinder marcar o primeiro try inglês no duelo. Os galeses reagiram na base dos penais chutados por Jarrod Evans, mas o Gloucester era superior e, aos 37′, uma bela troca de passes em velocidade foi concluída com try do centro Atkinson, abrindo 20 x 06 para os Cherry and Whites.

Os Blues voltaram a todo vapor no segundo tempo para tentarem a virada e festejaram seu primeiro try logo aos 41′, com o fullback Gareth Anscombe chutando e o scrum-half Tomos Williams conduzindo com os pés para o in-goal, cravando o primeiro try galês. O jogo ganhou outra cara e Cardiff cresceu, sendo premiado com um penal seguido do try da virada, aos 54′, com o abertura Jarrod Evans chutando para o jovem centro reserva Garyn Smith finalizar.

Porém, o Gloucester não se abateu e deu o troco imediatamente, com o hooker James Hanson após maul bem executado. Os ingleses ainda abriram preciosos 7 pontos de frente com Twelvetrees arrematando penal, que levou o jogo para os instantes finais em vantagem dos vermelhos. Os azuis mantiveram os nervos, dominaram a posse de bola na reta final do jogo e aproveitaram o cartão amarelo recebido por Lewis Ludlow para punir a indisciplina do Gloucester. Aos 75′, saiu o prêmio, com o norte-americano Blaine Scully finalizando na ponta, no limite do in-goal, um sofrido – e bem trabalhado – try de Cardiff. Anscombe, no entanto, jogou fora a conversão, e o drama se estendeu até o fim, com o Gloucester vencendo por 30 x 28.

- Continua depois da publicidade -

A 1 minuto do fim, os Blues puxaram um belo contra-ataque que terminou com penal para Anscombe erguer a cabeça e garantir a vitória. 31 x 30 e festa galesa na Espanha.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

FINAL

30 31

Gloucester 30 x 31 Cardiff Blues, em Bilbao (Espanha)