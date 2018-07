Dez anos atrás, surgia o Portal do Rugby, com uma ideia simples e objetivo ambicioso: revolucionar a divulgação e criar um espaço que pudesse dar visibilidade aos atletas e clubes de Rugby pelo Brasil. Hoje parece simples, mas em uma era onde as redes sociais apenas engatinhavam, a divulgação dos resultados de uma partida levava dias e pouco se sabia além dos principais torneios do país.

Foi com muito empenho (e uma obsessão quase paranóica) em encontrar e disseminar informações do Rugby, que tornamos o Portal do Rugby em referência na América do Sul quando o assunto é cobertura esportiva, não só no Rugby, mas no esporte amador como um todo.

Hoje, o cenário mudou completamente. As plataformas digitais estão à disposição de todos, e pelo menos para sua própria região, é fácil para clubes e entidades conversarem com seus torcedores. Entrou mais dinheiro no esporte, mas ele ficou concentrado no alto rendimento, e a profissionalização da gestão não se traduziu em oportunidades comerciais, criando um abismo financeiro para quem realmente mantém o esporte de pé por todo país: clubes e jogadores.

A Loja do Rugby surge com o mesmo objetivo que o Portal do Rugby surgiu em 2008: criar um espaço para que empreendedores e clubes possam vender seu trabalho e faturar com ele, contando com o apoio de quem conhece o mercado (e navegou como ninguém no mar de incertezas do Rugby nacional) e criar um ambiente sustentável e contínuo de geração de receitas para todos: o Portal, clubes e fabricantes.

Assim como há dez anos, vamos começar com calma, aos poucos, trabalhando com algumas marcas e clubes. Nesse primeiro momento, agradecemos o apoio da Try73, Sulback, Gilbert, Sanrad, São José, Desterro e Band Saracens por acreditar no sucesso desse novo projeto.

Porém, se você conhece o nosso trabalho, sabe que tudo o que fazemos tem o maior grau de seriedade e profissionalismo e, em breve, esperamos poder oferecer uma gama cada vez maior de produtos para todo o público do Rugby brasileiro.

Contamos com vocês para mais uma vez transformar o Rugby brasileiro e agradecemos o apoio.

