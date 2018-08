Sydney, na Austrália, está recebendo nesta semana o Mundial de Rugby em Cadeira de Rodas, que teve início no último domingo com 12 participantes, divididos em 2 grupos com 6 times cada. A primeira fase chegou ontem e hoje foram jogadas as semifinais.

No primeiro embate de titãs, a Austrália, atual campeã (vencedora do Mundial 2014), despachou a Grã-Bretanha e carimbou sua vaga para decidir o título em casa contra o Japão, surpresa do torneio, que venceu a outra semifinal sobre os Estados Unidos, maior campeão da competição (com 4 conquistas, a última em 2010).

A sexta-feira será de grande final entre Austrália e Japão, que duelarão às 03h00 da manhã, hora de Brasília, com transmissão ao vivo no Facebook da competição. Os dois times se encararam na primeira fase, com vitória australiana por 65 x 52.

Grupo A: 1 Austrália, 2 Japão, 3 Dinamarca, 4 Suécia, 5 Nova Zelândia, 6 Irlanda;

Grupo B: 1 Estados Unidos, 2 Grã-Bretanha, 3 França, 4 Canadá, 5 Polônia, 6 Colômbia;

Semifinais: Austrália 59 x 57 Grã Bretanha e Estados Unidos 46 x 51 Japão;

Sexta, dia 10 de agosto

11º lugar: Colômbia x Polônia / 9º lugar: Nova Zelândia x Irlanda / 7º lugar: Canadá x França / 5º lugar: Dinamarca x Suécia / 3º lugar: Estados Unidos x Grã Bretanha;

FINAL: Austrália x Japão





As regras do Rugby em Cadeira de Rodas