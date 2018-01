Um circuito de sevens das Américas? Sim, a versão de sevens do Americas Rugby Championship será lançada já neste ano.

Em entrevista ao jornal Diario Uno, Marcelo Rodriguez, presidente da Sudamérica Rugby, confirmou que em novembro deste ano deverá ser dada a largada para a Americas Sevens Series, o Circuito Pan-Americano de Sevens, com ao menos 4 torneios, 2 na América do Norte ou Caribe, entre novembro e dezembro, e 2 na América do Sul, em janeiro.

O formato de circuito das Américas seria uma evolução do atual Circuito Sudamérica Rugby, garantindo a ampliação do calendário de sevens para as seleções do continente, como o Brasil, que hoje tem um calendário enxuto para seu sevens.

Estados Unidos, México, Bermuda e Trinidad e Tobago já se mostraram interessados em sediarem as etapas iniciais do circuito, ao passo que Uruguai (Punta del Este) e Chile (Viña del Mar) deverão ser os torneios finais. Entretanto, o Peru (sede dos Jogos Pan-Americanos de 2019) também já se revelou interessado em receber alguma etapa.

Não foi comentado se o circuito será só masculino ou se teria também disputas femininas.

Foto: Brasil Rugby