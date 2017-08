Você gosta de um bom Fantasy para acompanhar sua liga favorita? Então o Portal do Rugby, em parceria com o site português Fair Play, lançou um Fantasy para o Rugby Championship, que começa nesse sábado com All Blacks, Wallabies, Springboks e Pumas competindo pelo título máximo do Hemisfério Sul!

Qualquer fã de rugby pode participar da nossa liga Fantasy e temos um prêmio para o vencedor do campeonato: uma camisa oficial dos Tupis*! Porém, o prêmio só estará disponível se o Fantasy chegar a 50 usuários diferentes, portanto, chame os amigos!

Como funciona o Fantasy? Você entra em nosso link (clique aqui!) e escolhe 25 jogadores que atuam por um dos quatro times da competição. Cada jogador possui um valor e o valor somado de todos os 25 jogadores não pode exceder 150.

Do elenco de 25 atletas, você escolherá 15 a cada rodada. Ao final de cada partida, os jogadores que entraram em campo serão avaliados de acordo com suas estatísticas (tries, passes, tackles, offloads, metros corridos, etc) e se você tiver escolhido um atletas que se destacou no jogo você somará pontos na liga Fantasy!

Entendeu? Você assiste aos jogos reais torcendo para que os atletas que você escolheu tenham um bom desempenho! E fica de olho nas nossas prévias para escolher bem os atletas!

Ao final de cada rodada, você poderá trocar apenas 3 jogadores de seu elenco. Portanto, atenção em quem está indo bem e quem está indo mal no Rugby Championship!

Ligue-se também em quem está suspenso, lesionado ou foi cortado, para você não escolher o cara errado!

Vamos jogar? Chame os amigos, assista aos jogos na ESPN e acompanhe os artigos do Portal do Rugby e do Fair Play!

Regras para premiação: