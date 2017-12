ARTIGO COM VÍDEOS – Começou a Série Mundial de Sevens Feminina! E começou com a Austrália brilhando como a grande campeã do Dubai Sevens, a etapa inaugural da temporada 2017-18, em torneio marcado por tropeço da Nova Zelândia.

No primeiro dia de jogos, na quinta-feira, não houve maiores surpresas, com as favoritas Canadá, Austrália e Nova Zelândia avançando invictas como esperado. Portia Woodman quase fez chover com 2 tries para as Black Ferns, sobre a França, mas as francesas comemoram vitória sobre os EUA e passaram em segundo lugar em seu grupo. Mas a Austrália foi quem mais impressionou passando por contundentes 22 x 07 sobre a boa Inglaterra e com um 31 x 12 sobre a russas, com direito a hat-trick (3 tries) de Emma Tonegato.

O destaque negativo ficou por conta de Fiji, que caiu contra Irlanda e Espanha e terminou na última colocação de sua chave, ao passo que as espanholas celebraram o bom início de temporada – após quase serem rebaixadas – vencendo também as irlandesas para avançarem às quartas de final do torneio.

As quartas de final abriram a sexta-feira com uma grande zebra. Os Estados Unidos produziram o primeiro choque do circuito derrotando a Nova Zelândia, que deixou de ir às semifinais de uma etapa pela primeira vez desde 2015. 14 x 12, com Tapper e Stockert fazendo os tries da vitórias das Águias. Na demais partidas, não houve surpresas, com a Rússia passando pela Espanha, a Austrália despachando a Inglaterra e o Canadá derrotando no sufoco a França na prorrogação, com try de Nicholas fazendo o lindo try da classificação.

Nas disputas menores, as Black Ferns afastaram as dúvidas conquistando o quinto lugar, enquanto a Irlanda venceu a África do Sul na final do Challenge. As sul-africanas mostraram evolução ao vencerem Fiji, que fez um torneio para ser esquecido.

Nas semifinais principais, a Austrália com contundência o Canadá no duelo mais aguardado, com 25 x 07. Pelite fez 2 tries, enquanto Tonegato, Cherry e Caslick deixaram os seus numa demonstração de força real das campeãs olímpicas. Já os Estados Unidos venceram a Rússia no embate das sensações, 21 x 12, com Kelter se destacando com 2 tries. As russas ainda se reerguendo faturando a medalha de bronze com vitória de 10 x 05 sobre o Canadá, com tries da trator Khamidova e da artilheira Zdrokova.

A grande final opôs a favorita Austrália e as desafiantes estadunidenses. E as australianas não deram qualquer margem para a surpresa, atropelando por 34 x 00. Du Toit fez 2 tries, enquanto Tonegato, Sharni Williams, Pelite e Cherry cruzando o in-goal uma vez cada. A campeã olímpica está com tudo!

A segunda etapa será em Sydney, na Austrália, entre os dias 26 e 28 de janeiro.

Dubai Sevens – 1ª etapa da HSBC World Rugby Womens Sevens Series

Fiji 12 x 20 Irlanda

Canadá 19 x 00 Espanha

Rússia 17 x 15 Inglaterra

Austrália 27 x 00 Japão

Estados Unidos 17 x 19 França

Nova Zelândia 40 x 00 África do Sul

Fiji 05 x 19 Espanha

Canadá 31 x 00 Irlanda

Rússia 36 x 00 Japão

Austrália 22 x 07 Inglaterra

Estados Unidos 19 x 15 África do Sul

Nova Zelândia 28 x 07 França

Irlanda 07 x 17 Espanha

Canadá 31 x 14 Fiji

Inglaterra 26 x 14 Japão

Austrália 31 x 12 Rússia

França 29 x 05 África do Sul

Nova Zelândia 45 x 14 Estados Unidos

Classificação

Grupo A: 1 Nova Zelândia, 2 França, 3 Estados Unidos, 4 África do Sul;

Grupo B: 1 Austrália, 2 Rússia, 3 Inglaterra, 4 Japão;

Grupo C: 1 Canadá, 2 Espanha, 3 Irlanda, 4 Fiji;



Sexta-feira, dia 1º de dezembro – Das 03h00 às 11h40 (hora de Brasília)

Quartas de final

Nova Zelândia 12 x 14 Estados Unidos

Rússia 20 x 07 Espanha

Austrália 29 x 12 Inglaterra

Canadá 24 x 19 França

Semifinais do Challenge Trophy

Irlanda 38 x 05 Japão

Fiji 14 x 17 África do Sul

Semifinais de 5º lugar

Nova Zelândia 43 x 00 Espanha

Inglaterra 12 x 21 França

Semifinais pelo Ouro

Estados Unidos 21 x 12 Rússia

Austrália 25 x 07 Canadá

Finais

Japão 15 x 17 Fiji – Decisão de 11º lugar

Irlanda 24 x 07 África do Sul – Final do Challenge Trophy

Espanha 21 x 14 Inglaterra – Decisão de 7º lugar

Nova Zelândia 24 x 00 França – Decisão de 5º lugar

Rússia 10 x 05 Canadá – Disputa do Bronze

Estados Unidos 00 x 34 Austrália – Disputa do Ouro – FINAL





- Pontuação: 1º lugar, 20 pontos / 2º, 18 pts / 3º, 16 pts / 4º, 14 pts / 5º, 12 pts / 6º, 10 pts / 7º, 8 pts / 8º, 6 pts / 9º, 4 pts / 10º, 3 pts / 11º, 2 pts / 12º, 1 pt.





Foto: World Rugby