ARTIGO COM VÍDEOS – Sábado de comemoração australiana na França! Isso porque com um dia de antecipação a Austrália faturou o título da temporada 2017-18 da Série Mundial de Sevens Feminina. A conquista matematicamente ocorreu com as australianas alcançando a grande final do Paris Sevens, tornando impossível que a Nova Zelândia assuma a ponta da tabela. Segunda título do circuito na história para a Austrália – o primeiro desde 2016.

Enquanto isso, a briga pelo título masculino segue em aberto com África do Sul e Fiji alcançando as quartas de final em Paris. A decisão do título geral ocorrerá no domingo.

Assista no domingo aos jogos finais no Facebook do circuito e no site do World Rugby.

Austrália campeã!

Entre as mulheres, a Austrália precisava apenas alcançar a grande final em Paris e o trabalho não foi nada fácil. Clique aqui para conferir como foi o primeiro dia de jogos do feminino.

Nas quartas de final, as aussies suaram frio para vencerem Fiji por 22 x 19 sofridos, com Emilee Cherry fazendo o try da vitória apenas no minuto final. A Nova Zelândia também fez sua parte para se manter na briga pelo título, derrotando por 38 x 00 a Espanha. A França, por sua vez, levantou a torcida da casa atropelando a rival Inglaterra por 48 x 07 (Horta, Mayans e Izar brilharam com 2 tries cada), ao passo que o Canadá venceu os Estados Unidos em clássico parelho por 26 x 24.

Depois, na semifinais, enquanto a Nova Zelândia dominou o Canadá vencendo por 34 x 07, a Austrália também viveu emoções, derrotando a França apenas no fim, em um jogão que teve as Bleues em vantagem até o minuto final, quando as francesas erraram e Cherry – de novo ela – arrancou para o try da vitória e do título.

No domingo, Nova Zelândia e Austrália jogarão pelo título do Paris Sevens, mas a festa da temporada já é dourada.



Aos trancos e barrancos, Boks seguem na briga pelo título do circuito masculino

O sábado foi também de largada para o último torneio da Série Mundial de Sevens masculina. A fase de grupos do Paris Sevens teve as duas seleções que ainda brigam pelo título geral do circuito, Fiji e África do Sul, com pequenos mas inconsequentes tropeços.

Os sul-africanos particularmente preocuparam seu torcedor, perdendo na estreia para a Escócia por 14 x 12, recuperando-se apenas no segundo jogo, mas sofrendo demais par vencerem por 21 x 19 a fraca Rússia, com a vitória saindo apenas no minuto final com Senatla. Os Boks fizeram bom jogo apenas na última partida contra o Canadá, triunfando por 28 x 00. Os canadenses já tinham 2 vitórias e estavam classificados. Já os russos foram rebaixados de vez, falhando em alcançarem as quartas de final.

Fiji, por sua vez, venceu Samoa na primeira rodada, mas tropeçou perdendo para o Quênia no segundo jogo, 22 x 19. O resultado obrigou Fiji e vencer a Nova Zelândia no jogo final. A tensão era óbvia para o clássico e os fijianos cresceram, vencendo por 26 x 17, com tries de Nasoko, Macenacagi, Ravouvou e Tuwai.

A Irlanda também chamou a atenção, vencendo o Grupo C como a única equipe invicta até aqui no torneio. A seleção convidada do torneio venceu a Espanha, empatou com Gales e triunfou brilhantemente sobre a Austrália – 24 x 14, com o capitão Roche marcando duas vezes.

Já a seleção da casa falhou em chegar à quartas de final. A França ficou em terceiro em seu grupo, atrás de Estados Unidos e Inglaterra. Na última rodada, os franceses venceram a Argentina, mas lamentaram o empate entre ingleses e estadunidenses.

No domingo, o título do circuito será de Fiji caso o time do Pacífico vença nas quartas de final a Inglaterra. Os Boks torcem pela vitória inglesa, enquanto encaram – com obrigação de vitória – a Espanha.



