Enquanto África do Sul e Nova Zelândia já iniciaram seus campeonatos nacionais – Currie Cup e Mitre 10 Cup – a Austrália terá a largada para seu campeonato nesse sábado, dia 1º de setembro.

É o National Rugby Championship, o NRC, que nasceu em 2014 e ainda busca uma identidade e consolidação no calendário esportivo australiano. Desde o ano passado, um time de Fiji joga a competição, garantindo um caminho de profissionalização a mais atletas da região.

As novidades de 2018 são a exclusão do Greater Sydney Rams (deixando Sydney apenas com um time) e a participação do Western Force, ex Super Rugby, que entra no lugar do Perth Spirit, assumindo uma nova identidade na competição.

Cada franquia do NRC tem relação com algum dos times do Super Rugby, exceto o Force o Fijian Drua de Fiji.

Formato e Leis Experimentais

O NRC tem 8 times (7 australianos e 1 fijiano) que se enfrentam 1 vez cada, em um total de 7 rodadas do dia 1º de setembro ao dia 14 de outubro;

Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, que serão jogadas nos dias 20 e 21 de outubro, com mandos dos 2 primeiros colocados;

A grande final será no dia 27 de outubro, com mando do time de melhor campanha;

O NRC usará o sistema francês de bônus, com o bônus ofensivo dado apenas ao time que tiver vencido o jogo marcando 3 ou mais tries que o oponente;

Como já é tradição, o NRC servirá de laboratório para Leis Experimentais, que serão:

O TMO (árbitro de vídeo) só será consultado para tries ou jogadas dentro do in-goal;

O chutador terá apenas 60 segundos para executar uma conversão;

O chutador terá apenas 45 segundos para executar penal;

Maior rigor nos mauls, para evitar colapsos;

Laterais poderão ser cobrados rapidamente independente de quem tocou na bola depois que ela saiu;

1ª rodada

Dia 01/09 – Fijian Drua x Melbourne Rising

Dia 01/09 – Canberra Vikings x Queensland Country

Dia 02/09 – Brisbane City x Western Force

Dia 02/09 – Sydney Rays x NSW Country Eagles