Um passo histórico. Nesta semana, a NZR – New Zealand Rugby (a federação da Nova Zelândia)) anunciou finalmente a profissionalização das Black Ferns no rugby XV. Isso mesmo. Até hoje, a atual campeão mundial de XV feminino, a Nova Zelândia, não contava com um elenco profissional. Mas isso mudou.

A partir de agora, as Black Ferns contarão com um grupo de 30 jogadores que receberão salário da federação, com diversos benefícios trabalhistas, incluindo licença maternidade remunerada por 1 ano.

Além das 30 jogadoras contratadas, haverá um grupo de alto rendimento com mais 20 atletas, recebendo salários menores também. Além delas, há ainda o grupo já profissional das atletas do sevens.