No rugby, é comum dar nome a jogos amistosos. No Brasil, o “Super Desafio BRA” do Bradesco ganhou várias edições,por conta do patrocinador. Porém, os belgas se superaram. Nesse sábado, o Brasil visitará a Bélgica e o jogo será conhecido como “Wax Match”, o “Jogo da Cera”, em alusão à fama brasileira sobre depilação. E os belgas produziram um monte de vídeos promocionais com seus jogadores supostamente se depilando. Acredita?

Bem humorados eles estão para a partida, que será a única dos Diabos Negros (apelido dos belgas) neste mês.

Belgas convocados

- Continua depois da publicidade -

A Bélgica, 26ª colocada do Ranking mundial, já teve seu elenco convocado, com 26 atletas, para esse que será o primeiro encontro com os Tupis.

Avançados: Sep De Backer (Dendermonde), Jean-Baptiste De Clercq (Stade Français – França – Intermédia), Thomas Dienst (Ottignies), Maxime Jadot (Vannes, França/2ª divisão), James Pearce (Edinburgh Academics, Escócia/1ª divisão amadora), Romain Pinte (Kituro), Billi Bertrand (Soignies), Gillian Benoit (Dendermonde), Tuur Moelants (Waterloo), Amin Hamzaoui (Narbonne, França/2ª divisão), Sven D’hooghe (Montauban, França/2ª divisão), Keran Caro (La Hulpe), Maxime Temmerman (Waterloo), Gianni Vercammen (Dendermonde);

Linha: Julian Berger (Provence, França/3ª divisão), Kevin Williams (Waterloo), Florian Piron (Chartres, França/4ª divisão), Guillaume Piron (Colomiers, França/2ª divisão), Nick Cording (Dendermonde), Jens Torfs (Perpignan, França/2ª divisão), Louis Debatty (Soignies), Thomas Brouillard (Ottignies), Marc Tchangué (Perpignan, França/2ª divisão), Craig Dowsett (Old Albanians, Inglaterra/3ª divisão) Alan Williams (Cognac, França/3ª divisão), Vincent Hart (Cambridge University, Inglaterra – Universitário);