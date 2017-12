ARTIGO COM VÍDEOS – Hora do resumão do que rolou na rodada da Top League japonesa!

Grupo B: Rams vivos após boa vitória!

O Toyota Stadium, um dos palcos da próxima copa do mundo, hospedou o duelo entre Shuttles e Rams. Com muita paciência e uma bela jogada construída na participação de boa parte da equipe preta, os Rams anotaram seu primeiro try aos 16 minutos com o ponta Fukatsu, que mergulhou na extrema ponta direita, conversão desperdiçada. Pouco depois, resposta veio com try convertido para o time da casa, do centro Vaka Joseph Wilson. A tônica dos visitantes ficava por conta dos passes envolventes, o que originou o try de Takao Makabe, em um ruck próximo ao ingoal. Sam Greene respondeu para os Shuttles com boa cobrança de penal, com a primeira etapa terminando em 15 a 10 para os Rams.

- Continua depois da publicidade -

Os Shuttles iniciaram a segunda etapa pulando na frente do marcador, try de Yuki Namioka, conversão de Greene. Robbie Robinson brilhou em um lance que reuniu técnica, velocidade e competência da equipe preta de Tóquio que ainda por cima teve muita sorte. A jogada trabalhada pelo abertura, após várias fases, terminou em um cruzamento que o ponta Katsuyuki Sakai errou o tempo da bola, Aki Makita mostrou que estava atento e só recuperou a oval para os Rams e a repousou no ingoal, fazendo assim mais um belo try. Sam Greene até respondeu com penal para os azuis, mas ainda sobrou tempo para mais dois tries para os Rams. Placar final, Ricoh Rams 35, Toyota Shuttles 20.

Com este placar, os pretos de Tóquio não serão mais ultrapassados, portanto encostaram no Júbilo e os Wild Knights, que estavam previamente classificados no grupo B. Os Shuttles não se livraram das possibilidades de rebaixamento. O time de Toyota enfrentará os Red Hurricanes, que também foge de uma má posição no grupo A, e na última rodada medirão forças com os Blues de Munakata, adversários diretos.

Os Sanix Blues perderam para os Wild Knights por 42 a 7 e se afundaram na acachapante derrota de seis tries. De volta ao seu estádio, o Yamaha Júbilo atropelou os Red Sparks por 54 a 7. Foi o baile da equipe de Iwata que se prepara para enfrentar os temidos cavaleiros selvagens na última rodada.







Grupo A: Uma vaga e três postulantes

O Suntory Sungoliath venceu os Rockets por 13 a 28. Aquele rugby de altíssimo nível foi novamente demonstrado pela já classificada equipe amarela de Tóquio. Inabalável na liderança do Grupo A, será este um caminho traçado para que eles encontrem com os Wild Knights novamente na final pelo caneco?

Verblitz, Steelers e Lupus venceram seus compromissos e prometem emoções até a última rodada. Os verdes jogaram de vermelho e venceram os Red Hurricanes frente a 8 mil torcedores no Toyota Stadium. Os tries do Toyota Verblitz vencedora foram marcados por Jason Jenkins, Yuta Haruyama, Olive Taufa, Yoshikatsu Hikosaka, Gio Aplon e Taiki Masuda.

Os Steelers de Kobe receberam os Liners em casa, e apesar do belo try de Semisi Masirewa, a equipe visitante não conseguiu conter os grandes favoritos no duelo. A partida terminou em 39 a 22. Os seis tries dos vermelhos foram marcados por Nicholas Ealey, Shintaro Hayashi, Yoshikazu Ohashi, Ryohei Yamanaka, Motoki Yamazaki e Kenji Shomen.

Fechando a rodada, os Brave Lupus seguem com suas remotas chances após vencerem os Spears por 38 a 22. Os Shinning Arcs se mantêm no meio da tabela com vitória de placar magro, 8 a 3, contra os Eagles.







Top League – Campeonato Japonês

Wild Knights 42 x 07 Blues

Spears 22 x 38 Brave Lupus

Green Rockets 13 x 28 Sungoliath

Shining Arcs 08 x 03 Eagles

Jubilo 54 x 07 Red Sparks

Shuttles 20 x 35 Black Rams

Verblitz 46 x 18 Red Hurricanes

Steelers 39 x 22 Liners

Clube Prefeitura Jogos Pontos Grupo A Suntory Sungoliath Tóquio 11 47 Toyota Verblitz Toyota 11 38 Kobelco Steelers Kobe 11 36 Toshiba Brave Lupus Tóquio 11 33 NTT Shining Arcs Chiba 11 29 Kubota Spears Chiba 11 18 NTT-Docomo Red Hurricanes Osaka 11 17 Kintetsu Liners Osaka 11 13 Grupo B Panasonic Wild Knights Gunma 11 54 Yamaha Jubilo Shizuoka 11 41 Ricoh Black Rams Tóquio 11 39 NEC Green Rockets Chiba 11 21 Canon Eagles Tóquio 11 19 Toyota Industries Shuttles Nagoya 11 7 Munakata Sanix Blues Munakata 11 7 Coca-Cola West Red Sparks Fukuoka 11 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1º ao 4º lugares de cada grupo = Finais

Escrito por: Leandro Vieira