ARTIGO COM VÍDEOS – Las Águilas, a seleção de Buenos Aires, estão muito próximas de conquistarem mais um título do Campeonato Argentino de seleções provinciais. Nesse sábado, a equipe foi a Córdoba para a penúltima rodada da competição e venceu de virada Los Dogos cordobeses por 30 x 29. O selecionado de Córdoba chegou a abrir 19 x 00 no placar e fechando o primeiro tempo em 26 x 17. Mas Buenos ires reagiu no segundo tempo, não cedeu mais tries, virou o placar e contou com a sorte de Córdoba desperdiçar o penal da virada no lance final.

O único time que ainda pode ultrapassar Buenos Aires é Tucumán, que venceu o clássico regional do Noroeste contra Salta por 40 x 24 fora de casa. Na última rodada, Buenos Aires receberá Cuyo e só depende de si para ser campeão, enquanto Tucumán visitará Rosario.

Na segunda divisão, a seleção de desenvolvimento do Uruguai venceu mais uma, triunfando fora de casa sobre Santa Fe por 31 x 26, mas não pode mais ser campeã. O título está entre Mar del Plata e Nordeste, com Mar del Plata liderando e visitando Santa Fe na rodada final, enquanto o Nordeste receberá Entre Rios. O Uruguai irá a Bahia Blanca pegar o lanterna Sur.





Campeonato Argentino de Seleções Provinciais

1ª divisão

Córdoba 29 x 30 Buenos Aires

Cuyo 43 x 25 Rosario

Salta 24 x 40 Tucumán

2ª divisão

Entre Rios 36 x 05 Sur

Mar del Plata 20 x 10 Nordeste

Santa Fe 26 x 31 Uruguai

Província Jogos Pontos Zona Campeonato (1ª divisão) Buenos Aires 4 16 Tucumán 4 15 Córdoba 4 10 Cuyo 4 7 Rosario 4 6 Salta 4 5 Zona Ascenso A (2ª divisão) Mar del Plata 4 17 Nordeste 4 14 Entre Ríos 4 10 Uruguai 4 8 Santa Fe 4 6 Sur 4 1

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Vencer por 3 ou mais tries de diferença = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



Foto: URBA – Buenos Ares x Córdoba