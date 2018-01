O Americas Rugby Championship está se aproximando, com a estreia do Brasil marcada para o dia 3 de fevereiro, contra o Chile, no Estadio de La Pintana, em Santiago. Os Tupis farão somente 2 jogos fora de casa, sendo o segundo marcado para o dia 17 de fevereiro, contra o Canadá.

A partida contra os canadenses estava marcada para acontecer em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas na última semana o duelo foi remarcado para solo canadense, com o estádio de Westhills, em Langford, subúrbio da cidade de Victoria, no estremo oeste do país, confirmado para abrigar o confronto. Em 2016, os brasileiros já tinham jogado contra o Canadá nesse mesmo estádio, com 5 mil lugares, que também é o palco todo da etapa canadense da Série Mundial de Sevens Feminina, bem conhecida das Yaras.

Além dessa mudança, o calendário teve alguns ajustes quanto aos horários das partidas. Confira a tabela atualizada!