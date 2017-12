Compartilhar no Facebook

Um troféu disputado desde 1872 e que segue sendo jogado até hoje. Referência de rivalidade entre universidades, o jogo anual na Inglaterra entre as equipes de Oxford e Cambridge, The Varsity Match, segue atraindo as atenções até os dias de hoje, tradicionalmente na primeira quinta-feira de dezembro.

Na época amadora, o Varsity Match reunia alguns dos melhores jogadores do mundo. Esses tempos passaram, mas a partida segue interessante e colocando muita gente no estádio de Twickenham, em Londres. Hoje, reforçado pelo grande Ollie Philips, melhor jogador do mundo de sevens de 2009, Cambirdge se impôs pelo segundo ano seguido, em um 20 x 10 a favor dos Light Blues, como são chamados.

No feminino, Cambridge também saiu vencedor, com um 24 x 00 convincente.

O Brasil já foi representado no Varsity Match. Em 1961, atuou por Cambridge Collin Allan, nascido em Barretos, era considerado à época um dos grandes jogadores do time azul celeste. Já em 2007, foi a vez de Juliano Fiori – hoje atleta da seleção brasileira de sevens – vestir a camisa de Cambridge.

The Varsity Match 2017 – em Londres, Inglaterra

Masculino

Oxford 10 x 20 Cambridge

Total de títulos: Cambridge 62 vitórias, Oxford 59 vitórias e 14 empates.









Feminino

Oxford 00 x 24 Cambridge

Total de títulos: Oxford vitórias e Cambridge 11 vitórias;