O Brasil só vai entrar em campo pelo Americas Rugby Championship no dia 03 de fevereiro, é verdade, mas a competição começará já nesse sábado, dia 27 de janeiro, com partida isolada entre Canadá e Uruguai. O duelo é mais aguardado por outro motivo: esta é a primeira de duas partidas entre canadenses e uruguaios que valem a última vaga direta das Américas na Copa do Mundo de 2019, a ser disputada no Japão. A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil pela ESPN+.

O segundo duelo ocorrerá no dia 3 do mês que vem, no Uruguai, e não será válido pelo Americas Rugby Championship. Quem triunfar na soma desses dois duelos ganhará vaga no Mundial, somando-se ao Grupo 4, onde já estão Austrália, Gales, Geórgia e Fiji. Já o perdedor ganhará uma última chance indo para as disputas da Repescagem Mundial, no mês de novembro, em Hong Kong, onde enfrentará representantes de Europa ou Oceania, Ásia e África, valendo a última vaga no Japão.

Ciente da importância da primeira partida em casa, o Canadá mandará seu jogo no BC Place, grande e moderno estádio em Vancouver, casa do Futebol Canadense (BC Lions, da CFL) e do Futebol “Soccer” (Vancouver Whitecaps, da MLS) da cidade e palco também da etapa canadense da Série Mundial de Sevens masculina. A expectativa é de público próximo das 30 mil pessoas para empurrarem os Canucks, que jamais ficaram de fora de uma Copa do Mundo (aliás, o Canadá tem no currículo uma quartas de final em 1991).

O Canadá vive talvez o pior momento da história de seu XV, tendo afundado no Ranking Mundial para ocupar hoje o 21º lugar, enquanto o Uruguai é o 18º do mundo, vivendo um momento promissor, que incluiu no ano passado vitória justamente sobre o Canadá pelo Americas Rugby Championship, por 17 x 13, em Montevidéu. No Canadá, os Teros jamais venceram.

A causa do insucesso canadense no campeonato continental é fácil de entender. Os Canucks não costumam contar com seus principais jogadores que atuam na Europa. Mas, para os jogos das Eliminatórias eles estarão presentes, apesar do pouquíssimo tempo que tiveram para treinarem juntos (já que estavam jogando as copas europeias no fim de semana passado). Com força máxima, o Canadá terá uma linha de padrão internacional, com Jeff Hassler (do Ospreys, de Gales), DTH van der Merwe (do Newcastle, da Inglaterra) e Taylor Paris (do Castres, da França), o que significa que a vantagem Canuck ocorrerá com a bola em mãos, tendo os donos da casa uma capacidade de definição acima da uruguaia. O pack canadense é bom, já que tradicional o Canadá jogo um rugby muito físico, mas já não tem mais a mesma força de antes nas formações e no contato, apesar de homens do calibre de Evan Olmstead (também do Newcastle) e Tyler Ardron (que jogará o Super Rugby pelos Chiefs, da Nova Zelândia). A volta desses jogadores poderá devolver a força ao Canadá no embate físico.

O Uruguai tem a seu favor a coesão do grupo, que treina praticamente todo junto semanalmente, pois seu elenco é basicamente formado por atletas que atuam no Uruguai. E os destaques que jogam na Europa estão presentes, com os olhares indo para a volta do segunda linha veterano Rodrigo Capó Ortega, um dos ídolos do Castres, do Top 14 francês, que não atuava pelos Teros desde 2015. Com ele e com o jovem ascendente Manuel Leindekar, do Oyonnax, também do Top 14, os uruguaios podem ter segurança na força de seu pack de forwards e em suas formações, tendo ainda uma dupla de scrum-half e abertura de qualidade, com Agustín Ormaechea e Felipe Berchesi, que punirão eventual indisciplina canadense (algo provável que venha a ocorrer, já que os Canucks tendem a cometer muitos penais, ainda mais agora sob a pressão de terem que vencer).

23h10 – Canadá x Uruguai, em Vancouver – ESPN+ AO VIVO

Árbitro: Andrew Brace (Irlanda) / *Horário de Brasília

Histórico: 10 jogos, 8 vitórias do Canadá e 2 vitórias do Uruguai. Último jogo: Uruguai 17 x 13 Canadá, em 2017 (Americas Rugby Championship);

Canadá: 1 Hubert Buydens, 2 Ray Barkwill, 3 Jake Ilnicki, 4 Brett Beukeboom, 5 Josh Larsen, 6 Evan Olmstead, 7 Matt Heaton, 8 Tyler Ardron, 9 Phil Mack (c), 10 Connor Braid, 11 DTH van der Merwe, 12 Nick Blevins, 13 Ben LeSage, 14 Jeff Hassler, 15 Taylor Paris;

Suplentes: 16 Benoit Piffero, 17 Djustice Sears-Duru, 18 Cole Keith, 19 Admir Cejvanovic, 20 Lucas Rumball, 21 Gordon McRorie, 22 Patrick Parfrey, 23 Brock Staller;

Tabela do Americas Rugby Championship 2018

Data Hora (Brasília) Cidade Estádio Seleção da casa placar X placar Seleção visitante 27/01/2018 23:10 Vancouver (Canadá) BC Place CANADÁ X URUGUAI 03/02/2018 16:10 Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana CHILE X BRASIL 03/02/2018 23:10 Los Angeles (EUA) Stub Hub Center ESTADOS UNIDOS X ARGENTINA XV 09/02/2018 20:10 São Paulo (Brasil) Estádio do Pacaembu BRASIL X URUGUAI 10/02/2018 18:40 Ushuaia (Argentina) Estadio Agustin Pichot ARGENTINA XV X CHILE 10/02/2018 21:10 Sacramento (EUA) Papa Murphy's Park ESTADOS UNIDOS X CANADÁ 17/02/2018 20:05 Fullerton/Los Angeles (EUA) Titan Stadium ESTADOS UNIDOS X CHILE 17/02/2018 22;15 Punta del Este (Uruguai) Estadio Domingo Burgueno, Maldonado URUGUAI X ARGENTINA XV 17/02/2018 23:40 Langford/Victoria (Canadá) Westhills Stadium CANADÁ X BRASIL 24/02/2018 13:10 Santiago (Chile) Estadio Municipal de La Pintana CHILE X URUGUAI 24/02/2018 17:40 São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL X ESTADOS UNIDOS 24/02/2018 20:10 San Salvador de Jujuy (Argentina) Estadio 23 de Agosto ARGENTINA XV X CANADÁ 03/03/2018 13:10 La Serena (Chile) Estadio La Portada CHILE X CANADÁ 03/03/2018 15:40 Montevidéu (Uruguai) Estadio Charrua URUGUAI X ESTADOS UNIDOS 03/03/2018 18:10 São José dos Campos (Brasil) Estádio Martins Pereira BRASIL X ARGENTINA XV

