O Canadá está na reta final de sua preparação para os dois duelos decisivos contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2019. Canadenses e uruguaios duelarão nos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, com ambos encarando na sequência o Americas Rugby Championship.

Os Canucks, do técnico galês Kingsley Jones, terão seu melhor time possível nos duelos contra os Teros, contando com seus principais nomes que atuam na Europa, entre eles, uma linha de respeito com DTH van der Merwe, do Newcastle Falcons, Jeff Hassler, do Ospreys, e Taylor Paris, do Castres, e um pack de alto nível, com Tyler Ardron, que jogará o Super Rugby pelos Chiefs em 2018, Matt Tierney, do Pau, e Evan Olmstead, outro dos ingleses do Newcastle. Há ainda 4 atletas contratados para jogarem neste ano a nova Major League Rugby profissional dos Estados Unidos e uma série de atletas que atuam nas divisões inferiores da Inglaterra.

Avançados: Hubert Buydens (New Orleans Gold, EUA/MLR), Anthony Luca (Burnaby Lake), Djustice Sears-Duru (Ealing Trailfinders, Inglaterra/2ª divisão), Ray Barkwill (Seattle Seawolves, EUA/MLR), Martial Lagain (Westshore), Benoît Pifféro (Blagnac, França/3ª divisão), Jake Ilnicki (Newcastle Falcons, Inglaterra), Cole Keith (James Bay), Matt Tierney (Pau, França), Brett Beukeboom (Cornish Pirates, Inglaterra/2ª divisão), Josh Larsen (Northland, Nova Zelândia/Mitre10Cup), Evan Olmstead (Newcastle Falcons, Inglaterra), Kyle Baillie (London Scottish, Inglaterra/2ª divisão), Luke Campbell (James Bay), Dustin Dobravsky (Castaway Wanderers), Matt Heaton (Darlington Mowden Park, Inglaterra/3ª divisão), Lucas Rumball (James Bay), Tyler Ardron (Chiefs, Nova Zelândia/Super Rugby), Admir Cejvanovic (Burnaby Lake);

Linha: Andrew Ferguson (Westshore), Phil Mack (Seattle Seawolves, EUA/MLR) (c), Gordon McRorie (Calgary Hornets), Connor Braid (James Bay), Shane O’Leary (Ealing Trailfinders, Inglaterra/2ª divisão), Patrick Parfrey (James Bay), Nick Blevins (Calgary Hornets), Guiseppe du Toit (UVic Vikes), Doug Fraser (Castaway Wanderers), Ben LeSage (UBC Thunderbirds), DTH van der Merwe (Newcastle Falcons, Inglaterra), Jeff Hassler (Ospreys, Gales), Kainoa Lloyd (Mississauga Blues), Dan Moor (Oxford University, Inglaterra/universitário), Taylor Paris (Castres, França), Brock Staller (Seattle Seawolves, EUA/MLR);