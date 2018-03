ARTIGO COM VÍDEOS – O feriado de Páscoa foi quente na Europa com as quartas de final das copas continentais. A Challenge Cup, a segunda competição do continente, teve seus jogos na sexta e no sábado, com Newcastle Falcons, Pau, Gloucester e Cardiff Blues carimbando suas vagas às semifinais. Todos os vídeos estarão no ar até sábado.

A ação começou na sexta com dois jogos que tiveram os mandantes vencendo. O primeiro embate foi em solo inglês, com o Newcastle Falcons recebendo os franceses do Brive e vencendo bem por 25 x 10. Os Falcons largaram com 2 tries, do pilar Scott Wilson e do ponta Zach Kibirige, mas o oitavo Etienne Herjean, aos 27′, cravou o try que deu esperanças aos franceses. Por pouco tempo. Na segunda etapa, Newcastle dominou e selou o triunfo com o ponta Alex Tait correndo para 2 tries sem resposta.

No outro jogo da sexta, o embate francês entre Pau e Stade Français foi emocionante, com emoção até o fim e vitória do Pau por 35 x 32, que levaram os verdes à primeira semifinal europeia desde 2005. O jogo começou frenético, com Vatubua e Draguin trocando tries nos minutos iniciais. O Pau, no entanto, dominou as ações durante boa parte da primeira etapa e chegou a mais 2 tries, com Stanley e Daubagna. Antes do intervalo, no entanto, Francoz cruzou o in-goal para o Stade Français, reduzindo a distância para 27 x 14.

O começo do segundo tempo deixou o torcedor parisiense esperançoso, com try de Camara aos 43′, em fulminante interceptação. Porém, Lespiaucq Brettes, aos 52′, fez try crucial para o Pau e, aos 74′, o abertura neozelandês Tom Taylor guardou o try que praticamente selava a vitória dos donos da casa. O Stade Français, no entanto, viu uma luz no fim do túnel respondendo rápido com try aos 78′ de Marvin O’Connor. Mas não houve tempo para mais para os campeões da Challenge Cup de 2017. Stade Français eliminado.

No sábado, foram os visitantes que triunfaram. Primeiro, na Irlanda, o Connacht recebeu os ingleses do Gloucester e outro jogaço foi visto. Logo aos 2′, os ingleses abriram o placar com try do hooker Hanson, mas Marmion e Bundee Aki cravaram os tries de resposta do Connacht, aos 7′ e aos 19′. O Gloucester não acusou o golpe e Tom Marshall e Henry Trinder cruzaram o in-goal deixando os visitantes na frente. Adeolokun, aos 45′, levou o torcedor do Connacht ao delírio com o terceiro try, mas Afoa manteve o Gloucester na frente com o quarto try aos 55′. Aos 63′, Owen Williams guardou penal crucial para os visitantes, mas, aos 70′, Matt Healy correu para novo try irlandês, que deixou os minutos finais eletrizantes com o Gloucester na frente por 30 x 28. Mas, mesmo jogando com um jogador a menos, por amarelo aos 68′ de Ludlow, o penal da vitória coube mesmo aos Cherry and Whites, com Twelvetrees selando os 33 x 28 para o Gloucester.

Por fim, na Escócia, o Edinburgh recebeu os galeses do Cardiff Blues e foi superado por 20 x 06, em partida que começou na mão dos galeses. Os Blues voaram no primeiro tempo e conseguiram 2 tries cruciais, com Ellis Jenkins e Blaine Scully. Os escoceses pressionaram de todas as formas na segunda etapa, mas a defesa de Cardiff foi monumental e Jarrod Evans assegurou o triunfo com mais 2 penais.

As semifinais terão o confronto inglês entre Gloucester e Newcastle e o embate entre galeses e franceses, Cardiff Blues e Pau, em Gales.

Início das semifinais no Continental Shield

O sábado ainda teve os jogos de ida das semifinais do Continental Shield, a terceira copa europeia. Diferente da Champions Cup e da Challenge Cup, o mata-mata do Continental Shield é em jogos de ida e volta e na ida dois resultados distintos. No clássico russo, o Enisei conseguiu grande margem sobre o rival Krasny Yar, 47 x 22, ao passo que na Romênia o Timisoara começou vencendo no aperto os alemães do HRK, 26 x 20. A volta será na Alemanha e promete.

EPCR Challenge Cup – 2ª copa europeia

Quartas de final



25 10

Newcastle Falcons (Inglaterra) 25 x 10 Brive (França), em Newcastle

35 32

Pau (França) 35 x 32 Stade Français (França), em Pau

28 33

Connacht (Irlanda) 28 x 33 Gloucester (Inglaterra), em Galway

06 20

Edinburgh (Escócia) 06 x 20 Cardiff Blues (Gales), em Edimburgo

Semifinais – entre os dias 20 e 22 de abril (a definir)

Cardiff Blues (Gales) x Pau (França), em Cardiff

Gloucester (Inglaterra) x Newcastle Falcons (Inglaterra), em Gloucester

EPCR Continental Shield – 3ª copa europeia

Semifinais (jogos de ida)



Enisei (Rússia) 47 x 22 Krasny Yar (Rússia), em Krasnodar

Timisoara Saracens (Romênia) 26 x 20 Heidelberger RK (Alemanha), em Timisoara

GKIPA Championship – 2ª Divisão Inglesa

Richmond 12 x 20 Nottingham (jogo atrasado)

Clube Cidade Jogos Pontos Bristol Bristol 19 88 Ealing Trailfinders Londres 18 75 Bedford Blues Bedford 18 56 Jersey Reds Jersey 19 54 Cornish Pirates Penzance 19 52 Yorkshire Carnegie Leeds 18 50 Doncaster Knights Doncaster 19 50 Richmond Londres 19 44 Nottingham Nottingham 18 41 Hartpury College Hartpury 19 39 London Scottish Londres 19 30 Rotherham Titans Rotherham 19 10

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;

- 1º lugar = promoção à Premiership 2018-19

- 12º lugar = rebaixamento