ARTIGO COM VÍDEOS – A Copa Europeia de Rugby conheceu neste fim de semana seus classificado às quartas de final! A última rodada foi de jogaços e Clermont, Munster, Scarlets, La Rochelle, Racing e Saracens se somaram ao Leinster como os 8 times que seguem na disputa pelo título máximo para clubes na Europa. Exeter Chiefs, Montpellier, Wasps, Ulster e Bath, que ainda sonhavam, apenas lamentaram suas eliminações.

A Champions Cup desta temporada, até o momento, vai tendo superioridade francesa, com 4 classificados (Clermont, La Rochelle, Toulon e Racing), mas somente com o Clermont conseguindo o mando de jogo nas quartas de final. A Irlanda é quem levará vantagem no fator casa, com Leinster e Munster assegurando o mando de jogo. O outro mandante será o Scarlets, de Gales, que enche de esperanças o país vermelho na corrida pelo título. A poderosa Inglaterra foi quem teve mais a lamentar, com somente 1 classificado, o Saracens, campeão de 2017, que precisará se superar para manter a possa da taça.

Prepare-se para os grandes duelos entre Leinster e Saracens, Clermont e Racing, Munster e Toulon, e Scarlets e La Rochelle, no fim de março e início de abril. A lista final de estádios escolhidos pelos mandantes e as datas serão revelados em breve.

Na segunda-feira estarão no ar os vídeos que faltam dos melhores momentos da rodada decisiva.

Exeter e Montpellier não fizeram seus deveres

As decisões começaram com o Grupo 3, chave do Leinster, único time que já havia garantido sua classificação na rodada anterior. E os irlandeses fecharam a primeira fase com vitória, derrotando fora de casa o milionário Montpellier, que precisava vencer de qualquer jeito para ter chances de avançar.

Resultado de 23 x 14 para o Leinster, que liquidou o jogo no segundo tempo. Os franceses foram superiores na primeira etapa, com o sul-africano Bismarck Du Plessis (em maul) e Yacouba Camara (recebendo offload de Picamoles) marcando os tries do Montpellier, que parecia forte no duelo. Mas com uma blitz no começo do segundo tempo, o Leinster virou com tries de Henshaw e Sean Cronin, controlando o placar até o fim.

No outro duelo, o Exeter Chiefs também precisava vencer de qualquer forma, já que era o pior segundo colocado geral (e somente os campeões de cada grupo e os 3 m elhores 2ºs colocados avançam às quartas de final). Mas o líder da Premiership inglesa caiu contra o líder do PRO14, o já eliminado Glasgow Warriors, que saiu do torneio de cabeça erguida. 28 x 21, com os escoceses marcando 4 tries e os ingleses reagindo no fim, com 2 tries em vão nos 15 minutos derradeiros.





Já Clermont e Saracens fizeram o necessário

No Grupo 2, o Clermont precisava afastar a má fase e derrotar os Ospreys, que também lutavam pela classificação. Os franceses falaram alto, encaixaram seu jogo e triunfaram por 24 x 07, com Abendandon (apanhando chutão de Morgan Parra), no começo da peleja, e Luke McAllister, no fim, fazendo os tries da vitória, depois de Parra e Laidlaw garantirem a frente na base dos penais.

Torcendo pelo Clermont e precisando vencer, o campeão europeu de 2016 e 2017, o Saracens selou sua classificação atropelando o Northampton Saints por 62 x 14, em um show de 7 tries em Londres.





Scarlets e Toulon produziram grande espetáculo

O sábado foi fechado com um jogão em Gales entre Scarlets e Toulon, que precisavam dos pontos para avançarem. O jogo de vida ou morte acabou sendo bom para ambos, pois os galeses venceram e conseguiram o primeiro lugar, ao passo que os franceses saíram o preciso bônus defensivo. O embate começou alucinante, com Prydie cruzando o in-goal aos 2′ para os galeses em rápida ataque da linha, mas com o Toulon respondendo com try aos 4′, após lateral, com o oitavo Duane Vermeulen. Chris Ashton ainda voou em contra ataque aos 16′ para fazer o try que deixou os visitantes na frente, porém Parkes cravou o troco galês aos 18′, após chute de Belleau ser bloqueado.

Antes do intervalo, o abertura Dan Jones marcou o terceiro try dos Scarlets, que, no entanto, permitiram a Belleau e Trinh-Duc manterem o Toulon no páreo pelos penais. O segundo tempo tenso acabou premiando a forte defesa galesa e Trinh-Duc ainda perdeu o drop goal do empate na bola final. 30 x 27 para os Scarlets.

O Bath, que ainda tinha chances de seguir, fez sua parte e venceu o Treviso na Itália por 47 x 28, com 7 tries, mas em vão, pelo bônus obtido pelo Toulon.





Racing superou a neve e Munster deu show

O domingo começou debaixo de muita neve nas ilhas Britânicas, com o Racing indo à Inglaterra e conseguindo uma dura vitória sobre o eliminado Leicester Tigers, conseguindo a classificação às quartas. Os parisienses começaram o jogo com tudo, com Chavancy e Machenaud marcando 2 tries em questão de 11 minutos. Depois, os Tigers engrossaram o caldo, reduziram no segundo tempo com try de Brendon O’Connor e os franceses conseguiram mexer no placar apenas pelos penais. A vitória dramática por 23 x 20 foi selada somente aos 75′ pelos pés de Machenaud.

O Munster, líder do grupo, fez sua parte derrotando o Castres, que ainda sonhava em se classificar. Foi uma onda vermelha que passou pelos franceses, com 48 x 03 no placar, em 6 tries sem resposta.

Ulster afunda e La Rochelle se garante

O Grupo 1 fechou as disputas do domingo com muito em jogo nas duas partidas. O La Rochelle jogou em casa e fez sua parte para carimbar sua vaga inédita. 16 x 07 sobre os Harlequins, com tries no primeiro tempo de Aguillon e Murimurivalu.

Já o Ulster, que liderava a chave, foi à Inglaterra e sucumbiu diante do Wasps, que precisava de um milagre para se classificar. Os ingleses fizeram sua parte e venceram em vão por 26 x 07, com os dois morrendo abraçados. Thompson, Cruse, Willie Le Roux e Cooper-Woolley marcaram para os Wasps contra os nocauteados norte-irlandeses.

EPCR Champions Cup – Copa Europeia de Rugby

Glasgow Warriors 28 x 21 Exeter Chiefs

Montpellier 14 x 23 Leinster

Saracens 62 x 14 Northampton Saints

Clermont 24 x 07 Ospreys

Scarlets 30 x 27 Toulon

Treviso 28 x 47 Bath

Leicester Tigers 20 x 23 Racing

Munster 48 x 03 Castres

Wasps 26 x 07 Ulster

La Rochelle 16 x 07 Harlequins

Clube Pais Cidade Jogos Pontos Grupo 1 La Rochelle França La Rochelle 6 20 Wasps Inglaterra Coventry 6 17 Ulster Irlanda Belfast 6 17 Harlequins Inglaterra Londres 6 7 Grupo 2 Clermont França Clermont-Ferrand 6 22 Saracens Inglaterra Londres 6 18 Ospreys Gales Swansea 6 15 Northampton Saints Inglaterra Northampton 6 6 Grupo 3 Leinster Irlanda Dublin 6 27 Exeter Chiefs Inglaterra Exeter 6 15 Montpellier França Montpellier 6 13 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 6 7 Grupo 4 Munster Irlanda Limerick 6 21 Racing França Paris 6 19 Castres França Castres 6 12 Leicester Tigers Inglaterra Leicester 6 7 Grupo 5 Scarlets Gales Llanelli 6 21 Toulon França Toulon 6 19 Bath Inglaterra Bath 6 18 Benetton Treviso Itália Treviso 6 4

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O 1º colocado de cada grupo e os 3 melhores 2ºs colocados se classificam às quartas de final.

Quartas de final – entre os dias 29 de março e 1º de abril

Leinster (Irlanda) x Saracens (Inglaterra)

Clermont (França) x Racing (França)

Munster (Irlanda) x Toulon (França)

Scarlets (Gales) x La Rochelle (França)

Foto: Scarlets x Toulon – Michael Steele/Getty Images/EPCR